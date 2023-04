Mercato azionario: ecco le app migliori per investire oggi secondo gli esperti di TradingCenter.it

Attualità

La tecnologia negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante, rivoluzionando le abitudini degli italiani. Tra i più grandi protagonisti di questo processo ci sono senza dubbio gli smartphone, diventati inseparabili compagni di vita sia per il lavoro che per lo svago. In media oggi una persona passa circa quattro ore e mezza davanti al display del suo telefono: quelle dei social network sono le app più utilizzare, ma le statistiche dimostrano l'aumento del tempo che viene dedicato alle applicazioni finanziarie.



Più della metà delle decisioni relative agli investimenti vengono determinate proprio su dispositivo mobile. Lo hanno capito anche i broker, che si sono impegnati sempre di più per sviluppare delle piattaforme studiate appositamente per smartphone e tablet: non si parla più di adattamenti delle versioni desktop, ma di veri e proprio strumenti completi creati ad hoc.



Le nuove app per investire sui mercati finanziari

Come scegliere la piattaforma per accedere al mercato azionario

Le migliori app di trading online

Grazie alle app per investire in azioni è possibile gestire il proprio account di trading in qualsiasi momento. Infatti, come accennato in precedenza, le attuali versioni delle piattaforme per dispositivi mobile non sono dei meri adattamenti, ma degli. Tutti i più importanti broker negli ultimi anni si sono impegnati per fornire ai loro utenti delle applicazioni stabili, ricche di funzionalità, intuitive eNavigando tra gliè possibile notare che oggi le app per investire online sono davvero molte: per scegliere quella più adatta bisogna valutare le caratteristiche non solo dell'applicazione stessa, ma anche del broker che la propone. Laè uno dei momenti più importanti nella fase iniziale della carriera di un trader, quindi non può essere sottovalutata. La prima regola è: bisogna optare solo per broker regolamentati, in modo da avere la certezza di relazionarsi con un soggetto affidabile.Chi non ha molta esperienza potrebbe avere qualche difficoltà nella scelta del broker e dell'app. Per orientarsi al meglio e prendere la decisione giustapubblicate sul portale specializzato di(sito web: www.tradingcenter.it ), che mette a disposizione anche le recensioni delle varie piattaforme di negoziazione. Dopo aver scelto il proprio broker di riferimento è possibile procedere conPrima di fare il deposito iniziale e di cominciare ad operare sul mercato azionario non sarebbe una cattiva idea passare un po' di tempo sul. Grazie a questa funzionalità, disponibile anche sulle migliori app di trading, è possibile fare delle simulazioni sullo scenario reale utilizzando un capitale virtuale. In questo modo si accumula esperienza e si prende confidenza con i mercati, la piattaforma ed i suoi strumenti senza rischiare neanche un centesimo. Il conto demo è anche lo strumento ideale per testare leprima di applicarle sul conto reale.I fattori da considerare sono molti: al di là dell'aspetto sicurezza a cui abbiamo fatto un accenno in precedenza, bisogna tenere conto anche dei costi applicati dall'intermediario, dellasulla piattaforma, della qualità degli strumenti e dei servizi disponibili. Considerando tutte queste variabili, gli esperti del sito Tradingcenter.it consigliano ai loro lettori di utilizzare l'app di trading di, broker che tramite i CFD permette di investire in borsa con un deposito iniziale di soli 200 euro.Tra le applicazioni caldamente consigliate figurano anche quelle di. Ovviamente sono tutti intermediari regolamentati che permettono di scaricare gratuitamente la loro app per investire direttamente da smartphone. Per riuscire ad ottenere dei buoni risultati dall'attività di trading è necessario averee tenersi sempre aggiornati: per fortuna i broker citati in questa pagina mettono a disposizione dei loro utenti anche del materiale didattico di buona qualità.