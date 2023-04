Calcio Seconda, Rimini United: l'imperativo è vincere per centrare la finale playoff

Sport

Rimini

| 09:27 - 14 Aprile 2023

Il Rimini United in allenamento.

Il Rimini United è ad un passo dal suo traguardo. Battendo nell'ultimo turno il San Patrignano – domenica stadio Bani di Viserba, ore 15,30 – approderebbe direttamente in finale playoff contro una delle tre avversarie che si giocano il terzo e il quarto posto e quindi a fine mese la semifinale playoff (Real San Clemente, Villa Verucchio e San Bartolo).



“L'imperativo è vincere, abbiamo solo un risultato a disposizione - esclama il direttore sportivo Federico Trivulzio – l'ho ribadito ai giocatori anche se non ce n'era bisogno perché essi sono i primi a voler evitare una partita rischiosa e giocarsi tutto nella finale, una sfida secca (7 maggio a Viserba), in cui dopo i 90 minuti e i supplementari abbiamo due risultati su tre a disposizione in virtù della migliore classifica in stagione regolare”.





Quali sono i rischi di questa partita? All’andata vinceste 6-3…

“Il San Patrignano è penultimo ma ha ancora la possibilità di andare ai playout vincendo contro di noi e confidando nella sconfitta del River Delfini che ora è al terzultimo posto a +9 sui rivali. Il San Patrignano si gioca tutto, avrà tanta rabbia e dunque servirà il massimo della concentrazione. Non mi sfiora nemmeno il pensiero che il Rimini United possa prendere sottogamba l'avversario. La sosta pasquale è stata utile a recuperare tutti gli infortunati e farci lavorare finalmente al completo”.



Chi vorrebbe evitare in finale?

“Sono tutti avversari pericolosi, in campionato abbiamo perso negli scontri diretti due partite, a parte quella di ritorno contro il Villa Verucchio. Forse la formazione più insidiosa è il Real San Clemente: ci batté in finale anche la scorsa stagione e d’altro canto affrontarla sarebbe stimolante e per noi una rivincita. Arrivare alla finale vorrebbe dire ripetersi a distanza di dodici mesi, ma con una squadra mediamente più giovane”.



Che succederà alla vincente della finale playoff?

“Affronterà in campo neutro un’altra finalista regionale assegnata da un sorteggio: chi vince sarà promosso in Prima, ma pare che anche vincendo solo il playoff del girone si possa salire di categoria in virtù di alcuni parametri quali i numeri del settore giovanile, la vita trentennale del club, l’impianto omologato per l’Eccellenza, che pongono il Rimini United in rampa di lancio”.



A proposito di settore giovanile, ci sono novità per la prossima stagione?

“A breve annunceremo un accordo con un importante club di categoria superiore del territorio per potenziare l’attività giovanile e sfruttare strutture che a noi mancano”.