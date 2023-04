Ivan Mestrovic, ex presidente del Santarcangelo Calcio, indagato per frode fiscale

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:02 - 14 Aprile 2023

Ivan Mestrovic.

L'ex presidente del Santarcangelo Calcio, Ivan Mestrovic, è stato indagato per indebita compensazione di crediti dalla Procura della Repubblica di Rimini. Mestrovic avrebbe omesso di versare le somme dovute a titolo di imposte nel 2018 e utilizzato crediti inesistenti nella dichiarazione Iva relativa al 2017 per circa 204mila euro. Si ritiene che i crediti inesistenti siano derivanti da una società di fatto inesistente, con sede legale dichiarata in provincia di Roma, ma risultata del tutto fittizia. La Procura ha notificato al difensore d'ufficio di Mestrovic, l'avvocato Alessandro Buzzoni del Foro di Rimini, l'avviso di conclusione indagini, che potrebbe portare alla richiesta di rinvio a giudizio. Al momento, Mestrovic risulta irreperibile.