San Marino: fondi pensione, ex direttore di banca condannato 

Cronaca

Repubblica San Marino

| 19:34 - 13 Aprile 2023

La Dogana di San Marino.

Cinque anni e 10 mesi di reclusione è la condanna emessa dal Tribunale Unico di San Marino per l'ex direttore di Banca Cis, Daniele Guidi. Si tratta della condanna di primo grado del giudice Adriano Saldarelli con la quale si chiude per il momento l'indagine che negli anni scorsi aveva riguardato i soldi accantonati dal sistema di previdenza pubblica sammarinese (Iss) che garantiscono la pensione dei sammarinesi, investiti in diversi istituti di credito. Per la precisione si tratta di fondi Iss per 40 milioni allocati dal 2016 al 2017 al Cis e per cui il Tribunale di San Marino aveva indagato per truffa l'ex direttore Guidi. (Fonte Ansa).