Accoltellò un collega di lavoro, operaio patteggia 4 anni

| 19:30 - 13 Aprile 2023

L'esterno del Tribunale di Rimini.

Accoltellò un collega di lavoro per futili motivi e oggi, un 19enne cittadino albanese, ha patteggiato una pena a 4 anni di reclusione davanti al Gup del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi. I fatti risalgono al maggio dello scorso anno quando il 19enne fu arrestato dai carabinieri di Rimini con l'accusa di tentato omicidio, perché qualche giorno prima nei pressi del sottopasso pedonale di Viserba, aveva sferrato due fendenti, alla coscia e all'addome, di un collega di lavoro al termine di una discussione. (Vedi notizia). Il giovane residente in provincia di Bologna, difeso dagli avvocati Roberto Godi del Foro di Bologna e Alessandro Falzoni del Foro di Ferrara, ha patteggiato la pena che sconterà con l'obbligo di dimora nel comune in cui lavora.