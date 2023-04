Attualità

Rimini

| 17:22 - 13 Aprile 2023

Il monopattino abbandonato.

Secondo un lettore di Altarimini il monopattino abbandonato in riva al mare si tratterebbe del medesimo che un paio di settimane fa era stato segnalato alla nostra redazione. "Ma dov'è la società che gestisce il servizio?" si chiede l'utente, che poi commenta: "È una vergogna, domenica sera è prevista una bella burrasca, così finirà in mezzo al mare".



Per le vostre segnalazioni Whatsapp: 347 8809485