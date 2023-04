Si immette sulla Marecchiese e viene travolto: schianto tra due auto a Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 17:03 - 13 Aprile 2023

Lo schianto sulla Marecchiese all'altezza del civico 66.

Schianto a Novafeltria nel pomeriggio di oggi (13 aprile) intorno alle ore 16:00. L'incidente, avvenuto lungo la strada statale Marecchiese all'altezza del civico 66 (nei pressi del negozio di antiquariato 'Antichità Restauro'), ha visto coivolte due auto. Secondo una prima ricostruizione un uomo di 75 anni alla guida di una Fiat Panda si sarebbe immesso in strada venendo poi centrato un attimo dopo da una Renault Clio nera guidata da una donna di 35 anni che stava procedendo in direzione Rimini. L'anziano ne è uscito lievemente ferito mentre la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Novafeltria per svolgere i rilievi del caso e determinare la dinamica dello schianto. La circolazione stradale è ripresa dopo i forti rallentamenti causati dall'incidente.