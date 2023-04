Calcio RSM: contro la Libertas il rigenerato Murata vuole mettere il sigillo sui playoff

Sport

Repubblica San Marino

| 18:01 - 13 Aprile 2023

Giulio Gega (foto FSGC).

Con la vittoria (sofferta) sul Fiorentino per 2-1 il Murata, privo di Semprini, Rosti (infortunati) e Ferraro (squalificato), si è insediato all'ottava posizione in classifica in compagnia di Domagnano e Juvenes Dogana (26 punti). I playoff sono ad un passo e saranno decisive le ultime due partite contro Libertas (sabato a Domagnano) e all'ultimo turno contro il Domagnano.

Sulla vittoria ha messo lo zampino Giulio Gega, autore della rete del vantaggio nel primo tempo: “Gaiani da centrocampo con un lancio preciso mi ha messo una bellissima palla sulla sinistra, ho tagliato alle spalle del difensore e in area sull'uscita del portiere ho calciato in diagonale di prima intenzione – ricorda l'esterno, alla terza marcatura stagionale . – Nel primo tempo abbiamo interpretato bene il match sfiorando il raddoppio, ad inizio ripresa abbiamo subito invece il ritorno del Fiorentino ed ingenuamente abbiamo subito la rete del pareggio stringendo i denti per una ventina di minuti, poi nella seconda parte del match abbiamo ripreso in mano la partita segnando il raddoppio su rigore. E' stata una vittoria importante perché ottenuta in uno scontro diretto, senza un punto di riferimento in avanti con il sottoscritto e Valentini a dare una mano a Ura. Ora il destino è nelle nostre mani: vogliamo fare risultato contro la Libertas per mettere al sicuro i playoff e guadagnare la migliore posizione possibile in griglia”.



Dopo il match contro il Fiorentino all'andata il Murata era all'ultimo posto con sei punti. Ora di punti ne ha 26. Cosa è cambiato?

“Siamo cresciuti sia a livello di gioco sia mentalmente e le sconfitte sono state vissute con un altro spirito: non ci siamo mai abbattuti, anzi. Ce la siamo sempre giocata con coraggio. Ci siamo compattati e abbiamo dimostrato che non siamo inferiori alle altre squadre di seconda fascia e penso che avremmo meritato qualche punto in più”.

Sabato sfida alla Libertas di bomber Olcese. Ancora una volta la squadra sarà incompleta per infortuni e squalifiche (bomber Ura) però rientra Ferraro in attacco. Le due squadre hanno messo insieme nove punti nelle ultime cinque partite.

“Siamo in emergenza, ma molto determinati – assicura mister Beppe Angelini – e lo abbiamo dimostrato in questi mesi in cui i ragazzi hanno lavorato con profitto, si sono sacrificati mettendosi a disposizione per risalire la corrente e cercare di raggiungere l'obiettivo fissato dalla società. Abbiamo battuto il Tre Fiori, messo alla frusta la Libertas che ha segnato due reti nel recupero, giocato alla pari con le altre big. Ora dobbiamo chiudere il cerchio e spero di farlo già sabato. Sappiamo che la Libertas è una squadra molto forte, con giocatori di qualità ed esperienza, ma sull'onda dell'entusiasmo cercheremo un altro risultato di prestigio”.