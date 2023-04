Anche Rimini prolunga il servizio di salvataggio sulle spiagge fino al 17 settembre 2023

Attualità

Rimini

| 16:09 - 13 Aprile 2023



Nel pomeriggio di oggi (giovedì 13 aprile) si è riunito a palazzo Garampi il tavolo dell'ordinanza balneare, convocato dall'amministrazione comunale di Rimini, alla presenza dei rappresentanti di categoria degli imprenditori del settore.



Come già avvenuto per Riccione, l'attività dei marinai di salvataggio sulle spiagge è stata prolungata di una settimana: lo stop non avverrà l'11 settembre 2023, bensì il 17 settembre 2023. Una soluzione a cui si uniformeranno anche Bellaria Igea Marina e Cattolica, come confermato dalla sindaca della Perla Verde Angelini e dall'assessore del Comune di Rimini, Roberta Frisoni: "Abbiamo inoltre stabilito sin da ora, con congruo anticipo, il prolungamento dell’attività di salvataggio di una settimana nel mese di settembre, con l’obiettivo di allungare la stagione balneare, come ulteriore valore aggiunto della nostra offerta. Una scelta fatta di comune accordo con gli altri comuni della costa riminese con l’obiettivo di mettere a disposizione di chi frequenta le nostre spiagge un servizio di alta qualità e sempre più completo che mette i desideri e la sicurezza dei nostri ospiti sempre al centro”.