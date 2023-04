Notte Rosa, Fratelli d'Italia all'attacco: 'Cecchetto fa la morale, costata 40.000 euro'

Attualità

Riccione

| 16:03 - 13 Aprile 2023

Beatriz Colombo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.





"Ancora una volta vengono utilizzate risorse pubbliche non per amministrare, ma per indottrinare. Questa inutile predica di Claudio Cecchetto è costata ai contribuenti la bellezza di 40mila euro". La deputata di Fratelli d'Italia Beatriz Colombo attacca la Notte Rosa della riviera romagnola, per la quale, con la consulenza di Cecchetto, è stato scelto per quest'anno lo slogan 'Pink Fluid'. "Spalleggiato dalle amministrazioni di sinistra - dice - Cecchetto ha ingaggiato una sfida ad un'intolleranza che non c'è mai stata. Lo spirito di accoglienza verso i turisti da parte degli operatori della riviera, peraltro uno tra i punti di forza che da sempre ci contraddistingue, è inteso in senso universale e non sentivamo davvero il bisogno di dover sottolinearne l'accezione in un senso che allude meramente a quello che oramai vuole essere portato avanti da una certa politica come pensiero unico dominante. Ciò che è nato per non discriminare sta iniziando davvero a diventare in un certo senso discriminante al contrario, come se tutto ciò che si identifica in 'non fluido' debba essere messo alla gogna e tacciato di bigottismo".