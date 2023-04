Protesta davanti alla Prefettura di Rimini: 'Politiche migratorie discriminanti'

Attualità

Rimini

| 15:55 - 13 Aprile 2023

Prefettura di Rimini.





Domani (venerdì 14 aprile) la rete antirazzista Rimini ha organizzato un presidio, per le 11.30, davanti alla Prefettura di Rimini. Alla rete antirazzista aderiscono Grotta Rossa, Casa Madiba, Casa Don Gallo, Amnesty Rimini e Mediterranea Saving Humans. "Obiettivo del presidio quello di portare all'attenzione del Prefetto e del Governo stesso le conseguenze delle politiche migratorie inadeguate e discriminanti in atto al fianco delle persone richiedenti asilo che sulla propria pelle le subiscono e per richiedere altresì lo stop della guerra alle ONG e l'istituzione di una nuova grande missione umanitaria di salvataggio in mare", evidenzia una nota delle associazioni.