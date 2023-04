Verucchio, pneumatici tagliati alle auto parcheggiate. Danni anche al furgone del Comune

Cronaca

Verucchio

| 15:50 - 13 Aprile 2023

Foto di repertorio.





Pneumatici delle auto in sosta tagliate da ignoti vandali, a Verucchio nelle ultime ore sono state presentate ai Carabinieri tre denunce, una da parte del Comune. I tre mezzi danneggiati erano parcheggiati in due vie diverse, uno è un furgone appartenente al Comune. Sono in corso gli accertamenti, mentre la notizia sta circolando con insistenza nelle chat di Whatsapp dei Verucchiesi. Il numero delle auto danneggiate potrebbe essere superiore. Al momento (primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile) le denunce presentate sono tre per danneggiamenti avvenuti nella notte tra martedì e mercoledì (11-12 aprile). I Carabinieri hanno avviato le indagini.