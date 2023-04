Meteo: pioggia e neve oltre gli 800 metri, poi possibile maltempo anche domenica

Attualità

Rimini

| 15:03 - 13 Aprile 2023







Una zona di bassa pressione determinerà condizioni di variabilità nel corso del fine settimana, con possibilità di precipitazioni sparse alternate a fasi asciutte con schiarite.







Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 13/04/2023 ore 14:15







Venerdì 14 aprile





Stato del cielo e precipitazioni: residua nuvolosità con possibili piogge sparse nella prima parte di giornata in progressivo esaurimento (neve sui rilievi oltre gli 800 metri di quota). Progressive schiarite nel corso del pomeriggio





Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra 5 e 8 gradi, massime in diminuzione comprese tra 13 e 16 gradi.





Venti: moderati da Nord-Ovest con raffiche a tratti forti nella prima parte di giornata, in attenuazione e rotazione da Sud-Ovest nelle ore pomeridiane. In serata rinforzi di Garbino sull’entroterra.





Mare: mosso sotto costa e localmente molto mosso al largo nella mattina con moto ondoso in progressiva attenuazione dal pomeriggio.





Attendibilità: medio-alta.







Sabato 15 aprile





Stato del cielo e precipitazioni: variabilità con parziali schiarite alternate ad annuvolamenti, più consistenti nell’entroterra dove potranno essere associati a precipitazioni sparse (più probabili tra notte e mattino), nevose solo sulle cime più alte dell’Appennino.





Temperature: minime pressoché stazionarie nell’entroterra, attorno a 5/7 gradi e in aumento altrove attorno a 10/11 gradi. Massime in lieve diminuzione, comprese tra i 10/11 gradi dell’entroterra e i 15 gradi della costa.





Venti: inizialmente moderati da Sud-Ovest con raffiche di forte intensità nell’entroterra; dal pomeriggio tendenti a ruotare da Levante/Scirocco con moderati rinforzi lungo la costa.





Mare: poco mosso. Localmente mosso al largo tra pomeriggio e sera.





Attendibilità: media.





Domenica 16 aprile





Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità diffusa associata a precipitazioni più probabili e consistenti nella prima parte di giornata. I fenomeni potranno localmente assumere carattere di rovescio e tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalle ore pomeridiane.





Temperature: minime stazionarie, comprese tra i 5/7 gradi dell’entroterra e i 10/11 gradi della costa; massime in diminuzione, comprese tra 9 e 12 gradi.





Venti: moderati da Nord-Est con raffiche forti sulle aree costiere e sul mare. Rinforzi di burrasca in Appennino. Temporanea attenuazione tra pomeriggio e sera.





Mare: da mosso a molto mosso.





Attendibilità: medio-bassa.





Tendenza per la settimana: la zona di bassa pressione tenderà ad attenuarsi nel corso di lunedì 17 aprile, con residue precipitazioni, poi l’aumento del campo di pressione favorirà tempo più stabile e soleggiato da martedì 18. Temperature in graduale aumento, su valori massimi fino a 18 gradi.



