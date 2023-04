Fiuto, ricerca e precisione: a Misano si valuta l'olfatto canino con il Campionato italiano di Nosework

Eventi

Misano Adriatico

| 14:49 - 13 Aprile 2023

L'istruttrice di Nosework Serena Giorgetti.

Precisione, fiuto sopraffino e coordinamento nella stessa disciplina. Tutto pronto a Misano Adriatico per la tappa del Campionato italiano di Nosework Scent Detection, ovvero un’attività cino-sportiva di ricerca sostanze che può essere praticata da tutti i cani, senza limiti di razza, età o dimensioni, patrocinata e tutelata dal Nosework Club Italia Asd, affiliata a Eps Coni Acsi cinofilia. In gara a Misano la classe Open, che comprende quattro diverse prove: ricerca su contenitori, su veicoli, in ambiente interno e in ambiente esterno. Il tutto si svolgerà domenica 16 aprile nella sede del Comitato di Scacciano, in piazza Malatesta a cui si potrà assistere gratuitamente. A giudicare i risultati dei cani guidati dai propri istruttori sarà in questa occasione la “padrona di casa” Serena Giorgetti, istruttrice e giudice della disciplina.



“Il senso principale del cane è l’olfatto – spiega Serena Giorgetti di Sguinzagliamoci - e a tutti i cani piace usarlo. Questo è uno dei motivi del per cui il Nosework è un’attività cino-sportiva rivolta davvero a tutti i cani. Praticandolo ci si diverte e si fa divertire il proprio cane: tutti ne traggono benefici. La pratica agonistica rappresenta solo un tassello della disciplina, serve per mettere alla prova la propria preparazione in situazioni e contesti diversi, nonché per socializzare con altri praticanti che condividono lo stesso interesse. Invito dunque a venire a vedere questa tappa del campionato italiano per avvicinarsi alla disciplina e, perché no, provarla al più presto con il proprio amico a quattro zampe”.