Calcio Eccellenza: Pietracuta, sconfitta indolore a Coriano (2-1)

Sport

Coriano

| 18:20 - 16 Aprile 2023

Fabio Ramon Tomassini, a segno per il Pietracuta.



Tropical Coriano - Pietracuta 2-1



TROPICAL CORIANO: Bianchini (71' Leardini), Guidi (75' Ariyo), Ceccarelli, Vagnarelli (88' Bartolucci), Anastasi, Rossi, Bartoli, Enchisi, Carrer, Scarponi (75' Perazzini), Protino (88' Tamagnini). A disp. Luvisi, Pierini, Donati, Marmo. All. Scardovi.

PIETRACUTA: Fabbri D., Giannini (43' Cobo L.), Giacobbi, Fabbri Fr., Lessi, Fabbri Fed., Contadini (61' Pasolini), Zannoni (75' Bellavista), Louati (81' Galli), Tomassini, Evaristi (66' Masini). A disp. Amici, Cobo M. All. Fregnani.



ARBITRO: Astorino di Bologna.

RETI: 26' Scarponi, 34' Protino, 71' Tomassini.

AMMONITI: Enchisi, Evaristi, Louati, Cobo L.



CORIANO Il Pietracuta già salvo cade sul campo del Tropical Coriano, che chiude il conto già nella prima frazione. Al 26' punizione, Ceccarelli tocca per Scarponi che di collo pieno infila di potenza l'esordiente Davide Fabbri, portiere classe 2003. Al 34' Protino riceve palla da Enchisi sulla sinistra, l'attaccante infila di sinistro sul palo più lontano con un "colpo da biliardo". Sfera nell'angolino e nulla da fare per Fabbri. Nella ripresa al 50' prima occasione per il Pietracuta, Zannoni di testa mette alto da posizione favorevole. Al 56' è Enchisi che ha un'ottima occasione per il tris, ma la sua conclusione, da dentro l'area di rigore, è alta sopra la traversa. Al 63' Evaristi arriva fino al limite dell'area del Tropical e di mancino assiste Louati sulla sinistra, tiro a giro alto. Al 66' Carrer vince un paio di rimpalli dentro l'area di rigore e si ritrova a tu per tu con il portiere ospite, il 9 di casa spreca clamorosamente a lato un'occasione ghiottissima. Gol sbagliato gol subito: al 71' la difesa di casa lascia un corridoio centrale agli ospiti, si infila Tomassini che anticipa Bianchini in uscita e accorcia. Nell'occasione duro scontro di gioco tra i due giocatori con il portiere di casa costretto al cambio. All'85' punizione dal limite per il Tropical, calcia Rossi potente sul palo del portiere Fabbri che in tuffo respinge. All'87' punizione da sinistra, questa volta per il Pietracuta con Francesco Fabbri, il neo entrato Leardini gli dice no in tuffo.