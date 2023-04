Calcio Eccellenza: Cattolica, grande rimonta ma poi gol beffa nel finale. Hurrà Russi (2-3)

Sport

Cattolica

| 18:20 - 16 Aprile 2023



Cattolica - Russi 2-3



CATTOLICA: Moscatelli, Porcelli (33' pt Togni, 41' pt Monetto), Giosué, Valeriani, Coppola, Cuomo, Cestra, Mastrogiacomo (40' st Medici), Docente, Palumbo, Ziroli (28' st Pantaleoni). A disp. Mariani, Miletta, Pivi, Tine, D'Andrade. All. Pessina.

RUSSI: Sarini, Gualandi, Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Guarino (34' st Santomauro), Garavini, Brigliadori, Gasperoni, Saporetti (19' st Amaducci). A disp. Catalano, Vittori, Salomone, Mancini, Bertoni, Bosi, Bezzi. All. Farneti.



ARBITRO: Iheukwumere de L'Aquila

RETI: 13' pt Gasperoni, 21' pt Garavini, 2' st Coppola, 21' st Docente, 42' st Gasperoni.

AMMONITI: Ferretti, Cuomo.



CATTOLICA Il Russi espugna il Calbi al termine di una partita dai due volti, dominata nel primo tempo dagli ospiti, mentre nella ripresa reazione d'orgoglio dell'undici di Pessina. La rimonta è stata però vanificata dal secondo gol dell'ex di turno Gasperoni all'87'. Per il Cattolica a segno Coppola, con uno splendido tiro da fuori area che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali, e con il solito Docente, che infila Sarini di testa.