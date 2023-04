Calcio Eccellenza: Victor San Marino, vittoria contro il Progresso che omaggia i rivali

Sport

Repubblica San Marino

| 18:20 - 16 Aprile 2023

Stefano Cassani, allenatore del Victor San Marino FOTO SAN MARINO RTV.



Victor San Marino - Progresso 1-0



VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba, De Queiroz, Lazzari, Lombardi, Morelli, Arlotti, Ambrosini, Tosi. A disp. Forti, Tiraferri, Manuelli, Mengucci, Mazzavillani, Santoni, Marra, Rivi, Pasquini. All. Cassani.

PROGRESSO: Tartaruga, Grandini (41' st Sansò), Medi, Rossi, Cocchi, Busi (7' st Cantelli), Bardeggia, Albonetti (30' st Hasanaj), Ghebreselassie (41' st Matta), Selleri, Laguzzi. A disp. Gelati, Grazia, Badiali, Baccolini, Cavazzini. All. Farneti.



ARBITRO: Melloni di Modena.

RETI: 33' st Pasquini.



ACQUAVIVA Il Victor San Marino ospita il Progresso in una gara che poteva essere decisiva per il primo posto e che invece è stata una passerella per la squadra di casa, campione del girone B di Eccellenza, a cui il Progresso attribuisce il giusto applauso a inizio partita. Grande fairplay con l'ingresso in campo dei calciatori titani tra due file formate dai giocatori avversari. Nella prima frazione grande equilibrio, partita giocata a viso aperto, ma con poche occasioni: al 16' Arlotti scambia con Lazzari e impegna l'attento Tartaruga. Il Progresso risponde al 24' con Ghebreselassie che sfugge alla marcatura di De Queiroz, recupero prodigioso di Monaco. Al 32' punizione di Selleri che saggia i riflessi di Pazzini. Nella ripresa il Progresso si rende pericoloso al 54' con Laguzzi sulla destra, palla a Selleri che libera Ghebreselassie, il tiro termina a lato. Al 61' incomprensione tra un difensore e Pazzini, Cocchi da metà campo con la porta sguarnita non rischia il tiro e cerca Bardeggia in profondità, ma l'arbitro ferma per fuorigioco. Il Progresso ci prova con Ghebreselassie e Selleri, mentre il Victor San Marino replica al 73', ma Marra perde il tempo della battuta dopo un errore difensivo di Cecchi. I padroni di casa trovano il gol al 78' grazie a un errore di Selleri, che sbaglia il passaggio e serve Pasquini: il centrocampista ex Rimini ringrazia e batte l'incolpevole Tartaruga.