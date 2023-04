Calcio Promozione: doppietta di Traini, Misano espugna 2-0 Verucchio

Sport

Rimini

| 18:47 - 16 Aprile 2023

Un undici del Verucchio.



Verucchio - Misano 0-2



VERUCCHIO: Starna, Girometti, Pavani (7' st Bianchi), Sacco Ste., Renzi, Colonna, Genghini, Sebastiani (1' st Sancisi), Bullini (18' st Semprini), Indelicato (20' pt Michilli), Sacco Si. (1' st Berluti). A disp. Bianchi, Fabbri, Guarino, Amati. All. Guerra.

MISANO: Semprini C., Olocco, Antonelli, Londero, Mazzoni, Sanchez, Nigro (43' st Kirilov), Mussoni, Traini, Gomez, De Maria (38' st Recober). A disp. Bartolini, Coccia, Palestini, Signorini, Collins, Biagi. All. De Argila.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 42' pt rig. Traini, 24' st Traini.

AMMONITI: Pavani, Sancisi, Colonna, Girometti, De Maria.

ESPULSI: Starna, Sacco Ste.



VERUCCHIO Grazie a una doppietta di Traini il Misano espugna il campo del Verucchio. Parte forte la squadra ospite che crea diverse occasioni nei primi venti minuti. Il Verucchio risponde al 27' con palla filtrante di Michilli per Stefano Sacco, che tira fuori di poco. Al 42' Pavani atterra Gomez in area, Traini infila dagli undici metri. A inizio ripresa Starna tocca la palla fuori area con le mani e viene espulso. Al 61' Verucchio in nove per il rosso a Stefano Sacco: decisione severa per la squadra di casa. Il Misano approfitta della doppia superiorità numerica per raddoppiare al 69' con Traini, che di testa batte Bianchi e fissa il punteggio sullo 0-2 finale.