Calcio Promozione: tris Novafeltria alla Stella, nel finale espulso portiere Gentili

Sport

Novafeltria

| 18:20 - 16 Aprile 2023

Gli undici iniziali.





Novafeltria - Stella 3-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (41' st Giorgini), Pavani, Castellani, Ceccaroni, Foschi, Frihat (21' st Alpino), Baldinini (41' st Semprini), Collini, Toromani (29' st Radici), Vivo (21' st Fabbri). A disp. Cappella, Bindi, Bovicelli R., Bovicelli T. All. Giorgi.

STELLA: Gentili, Fabbri (1' st Raschi), Zavaglia (20' st Tommasini), Belicchi, Gattei Colonna, Guidomei, Garcia Rufer Az., Cicchetti (1' st Belloni), Garcia Rufer Au., Marconi (29' st Medi), Aprea (20' st Bonucci). A disp. Bascucci, Palladino, Rossi, Eusebi. All. Boldrini.



ARBITRO: Allkanjari di Rimini

RETI: 12' pt Baldinini, 26' pt rig. Toromani, 30' st Alpino.

AMMONITI: Belicchi, Golinucci, Cicchetti, Vivo, Frihat.

ESPULSO: Gentili.



SECCHIANO Il Novafeltria supera 3-0 la Stella al termine di una partita ricca di occasioni. Buona partenza dei locali, in vantaggio al 12': Frihat recupera palla e lancia Collini che stoppa di petto e serve Castellani, il centrocampista vede il movimento di Pavani e lo serve, da Pavani palla a Toromani che pennella un cross perfetto per il colpo di testa di Baldinini. La Stella sfiora il pari al 20': spunto di Augusto Garcia Rufer che affrontato da Ceccaroni serve Aprea, Golinucci si supera deviando il tiro sul palo. Al 23' Azael Garcia Rufer calcia dalla bandierina per Cicchetti, che di testa non inquadra il bersaglio. Il raddoppio del Novafeltria arriva poco dopo: Toromani per Baldinini che serve Vivo, il tiro è deviato dal braccio di Zavaglia. Dal dischetto Toromani raddoppia. La Stella non si arrende e al 28' si rende pericolosa con Augusto Garcia Rufer, Golinucci non trattiene, Foschi salva sulla linea. Sei minuti dopo doppio scambio tra Toromani e Baldinini, il cross è per Collini che deve solo appoggiare in rete, ma l'attaccante grazia Gentili e calcia alto. Al 35' splendido filtrante di Cicchetti per Fabbri, Golinucci in uscita lo atterra e procura agli avversari un rigore. Giallo per il portiere, ma Cicchetti sbaglia il rigore calciando sulla traversa. Nel recupero Collini scheggia la traversa, mancando il gol del 3-0. A inizio ripresa Golinucci devia il tiro di Augusto Garcia Rufer destinato all'angolo basso, poi al 73' è ancora Collini a sfiorare il bersaglio, ma Gentili salva sul tiro ravvicinato. Il Novafeltria chiude il conto due minuti dopo con Alpino, che si accentra e tira sorprendendo Gentili: il portiere tocca, ma non riesce a evitare il gol. Il portiere al 78' tocca la palla fuori area con le mani e viene espulso: la Stella ha già esaurito le sostituzioni e in porta va Belicchi, che nel finale si distingue con due parate di piede su Castellani.