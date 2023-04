Calcio Promozione: Gambettola a +4 sulla Sampierana, colpo salvezza del Bellaria

Sport

Rimini

| 18:20 - 16 Aprile 2023

Risultati del girone E di Promozione.



Gambettola - Meldola 2-0



GAMBETTOLA: Golinucci, Aloisi (18' st Difino), Rigoni, Alberighi, Maioli, Marconi, Osayande (18' st Radoi), Limouni (18' st Del Vecchio), Zavatta (24' st Falchero), Vukaj, Tani (35' st Severi). A disp. Donini, Odunna, Spadaro, Palumbo. All. Bernacci.

MELDOLA: Herghelegiu, Mazzotti (23' st Cimatti), Ravaioli (15' st Laghi), Pugliese, Giacomuzzi, Gradassi, Jaiteh (13' st Raggi), Morgagni (35' st Anon), Pellegrino, Gimelli, Giardini. A disp. Pezzi, Zanzani, Favali, Conti, Dene. All. Ghetti.



ARBITRO: Franceschi di Ferrara

RETI: 46' pt e 14' st Zavatta

AMMONITI: Giacomuzzi, Difino.

ESPULSO: Alberighi.



Granata - Sampierana 2-2



GRANATA: Barducci, Baroni, Amaducci, Sacchetti (25' st Cantoni), Ugone (17' st Boschi), Pesaresi, Fadel Salah (25' st Spagnoli), Campinoti (34' st Arfilli), Brunetti, Farabegoli, Tombetti (41' st Bartoletti). A disp. Casadei, Mazzotti, Rizzo, Serra. All. Bracci.

SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli (1' st Berni), Diversi, Narducci, Canali, Rossi, Castagnoli (1' st Pungelli), Petrini, Para (1' st Braccini), Corzani, Pippi (35' st Fiaschetti). A disp. Ranieri, Stoppa, Quaranta. All. Barontini.



ARBITRO: Utili di Faenza

RETI: 6' pt Tombetti, 35' pt Diversi, 3' st Farabegoli, 49' st Fiaschetti.

AMMONITI: Amaducci, Fadel Salah, Brunetti, Tombetti, Diversi.

ESPULSO: Pesaresi.



Bellaria Igea Marina - S.Ermete 4-1



BELLARIA:



SANT'ERMETE:



ARBITRO:

RETI:

AMMONITI:



Novafeltria - Stella 3-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (41' st Giorgini), Pavani, Castellani, Ceccaroni, Foschi, Frihat (21' st Alpino), Baldinini (41' st Semprini), Collini, Toromani (29' st Radici), Vivo (21' st Fabbri). A disp. Cappella, Bindi, Bovicelli R., Bovicelli T. All. Giorgi.

STELLA: Gentili, Fabbri (1' st Raschi), Zavaglia (20' st Tommasini), Belicchi, Gattei Colonna, Guidomei, Garcia Rufer Az., Cicchetti (1' st Belloni), Garcia Rufer Au., Marconi (29' st Medi), Aprea (20' st Bonucci). A disp. Bascucci, Palladino, Rossi, Eusebi. All. Boldrini.



ARBITRO: Allkanjari di Rimini

RETI: 12' pt Baldinini, 26' pt rig. Toromani, 30' st Alpino.

AMMONITI: Belicchi, Golinucci, Cicchetti, Vivo, Frihat.

ESPULSO: Gentili.



Verucchio - Misano 0-2



Bakia - Due Emme 0-1



BAKIA: Fabbri, Corradini, Bocchini (1' st Bandieri), Fiaschini, Forti (1' st Polini), Urban, Carrozzo (24' st Qatja), Guagneli, Lombardi (24' st Ronchi), Grassi (17' st Bracci), Boschetti. A disp. Roverelli, Ugone, Boschi, Mazzarini. All. Faedi.

DUE EMME: Cappelli, Corbara, Bucci, Giordani (14' st Averardi), Mazzoli, Cattedra (21' st Montesi), Altieri, Giacobbi, Ndiaye (35' st Canali), Montesi R. (43' st Rossi), Pasini (12' st Santantonio). A disp. Tani, Allou, Rossini, Taioli. All. Rossi A.



ARBITRO: Ruggeri di Cesena.

RETI: 25' st Averardi.

AMMONITI: Forti, Fiaschini Polini, Giacobbi, Giordani, Altieri.



Forlimpopoli - Torconca 2-0 (24' pt e 10' st Chiarini)



Fratta Terme - Cervia 4-2 (26' rig. e 35' Andreoli, 36' Lupatelli, 14' st Ambrosini, 24' st rig. Sow, 38' st Depascalis)



CLASSIFICA Gambettola 67, Sampierana 63; Novafeltria 50, Forlimpopoli 48; Bakia, Fratta Terme e Due Emme 41, Verucchio 37, Cervia 36, Torconca 35, Stella 33; Sant'Ermete e Misano 30; Bellaria Igea Marina 27, Meldola 21, Granata 20