Santarcangelo, per il 25 Aprile e il Primo Maggio un ricco programma di eventi

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:26 - 13 Aprile 2023

Celebrazioni del 25 aprile 2022 a Santarcangelo di Romagna.

La rassegna “Ora e sempre! Resistenza Diritti Lavoro” torna con un ricco cartellone di iniziative per il 78° anniversario della Liberazione e la Festa del Lavoro: quest’anno gli eventi previsti tra il 25 Aprile e il Primo Maggio saranno anche preceduti da un’anteprima, in programma sabato 15 aprile.



A inaugurare la rassegna, infatti, sabato 15 aprile alle ore 21 presso il Lavatoio sarà la prima nazionale di “Qui Radio Libertà – La Resistenza in cento canti”, spettacolo di teatro canzone ispirato al volume “La Resistenza in cento canti” di Alessio Lega, tra gli autori e i protagonisti dello spettacolo. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione al link bit.ly/41lIUjc, mentre per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail anpisantarcangelo@gmail.com o chiamare il numero 333/2257137 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21.



Domenica 23 aprile alle ore 15,45 partirà invece dalla sede Anpi (porticato del Municipio) l’itinerario guidato “Strade di Liberazione” sulle tracce della Resistenza santarcangiolese. Il percorso è parte del progetto “Memoria dei luoghi, memoria delle voci”, nato dalla volontà del Comitato cittadino antifascista, realizzato da Comune e Anpi in collaborazione con biblioteca Baldini, Musei comunali e Pro Loco. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, con iscrizione su bit.ly/41fIKdc.



Lunedì 24 aprile le iniziative si spostano al Musas, dove alle ore 11 verrà inaugurata l’esposizione “Il sacrificio per un ideale di libertà nelle chine di Giulio Turci”, con tre chine che l’artista santarcangiolese dedicò ai tre martiri riminesi, giovani partigiani uccisi nell’agosto del 1944. La opere – che saranno visibili già a partire da sabato 22 aprile e fino al 28 maggio – saranno esposte al Musas grazie alla collaborazione tra FoCuS, Amministrazione comunale e Casa Studio “Nido di passeri”, per gentile concessione di Miresa Turci. All’inaugurazione, aperta al pubblico, saranno presenti due classi dell’Itse “Rino Molari”.



Martedì 25 aprile si rinnova l’appuntamento con le celebrazioni istituzionali per la Liberazione, il corteo lungo le vie del centro e la musica dalla banda cittadina. Il ritrovo è previsto alle ore 9,45 presso la chiesa del Suffragio, dove alle ore 10 si svolgerà la messa. Partenza del corteo alle ore 10,45 circa, a conclusione della funzione: insieme alla banda “Serino Giorgetti”, autorità e cittadini presenti percorreranno le vie del centro fino all’Arena del Supercinema, dove interverranno la sindaca Alice Parma e la presidente dell’Anpi di Santarcangelo, Giusi Delvecchio, prima della conclusione musicale affidata al gruppo corale della scuola media Franchini. In caso di maltempo, il corteo si concluderà sotto il porticato del Municipio e gli interventi istituzionali si svolgeranno nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”.



Nel pomeriggio di martedì 25 aprile torna invece “Assalto al cielo”, l’evento dell’Anpi dedicato ai più piccoli, che arriva alla sesta edizione. Dalle ore 15 all’Arena del Supercinema bambini e bambine potranno festeggiare la Liberazione con il laboratorio di aquiloni dell'associazione Cervia Volante, un laboratorio di poesia con la poetessa Tania Di Malta e la Staffetta al tesoro, per conoscere i luoghi della memoria santarcangiolese divertendosi. Tutte le attività sono gratuite e la prenotazione è richiesta solo per la caccia al tesoro – i posti sono limitati – al link https://bit.ly/liberazione2023, mentre il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta dal food truck del progetto Valmarecchia Comunità Solidale.



A chiudere la rassegna, da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio, saranno gli eventi per la Festa del Lavoro, con un programma che anche quest’anno si preannuncia particolarmente nutrito: dopo due iniziative a cura dell’Amministrazione comunale che saranno svelate nei prossimi giorni, infatti, al parco Francolini tornerà la Festa popolare dei lavoratori organizzata dall’Anpi dal 29 aprile al 1° maggio, mentre il tradizionale appuntamento con la Festa dell’Agricoltura a cura di Cia Romagna si rinnoverà a partire dalla mattinata di lunedì 1° maggio in piazza Ganganelli e nelle vie del centro.

“Ora e sempre!” è un evento realizzato con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dalla sindaca Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e altre associazioni del territorio, istituzioni pubbliche, organizzazioni sindacali, scuole e forze politiche locali.