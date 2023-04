Due secoli dalla nascita dei Forestali: inaugurato il nuovo cippo celebrativo

Attualità

Rimini

| 13:55 - 13 Aprile 2023

L'inaugurazione del cippo nel parco pubblico 'Poderi della Ghirlandetta', Rimini.

Nella mattinata del 13 aprile 2023 il Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini insieme alla sezione riminese del Club Alpino Italiano hanno inaugurato il rinnovato cippo collocato nel parco pubblico “Poderi della Ghirlandetta”, adiacente alla struttura del Palacongressi di Rimini. Tale celebrazione è avvenuta mediante l’apposizione di due targhe: la prima già esistente e collocata nel 2013; la seconda attuale, a testimonianza della reiterata collaborazione tra le due Istituzioni, l’una governativa e l’altra di volontariato, accomunate nella vocazione della tutela e nella salvaguardia dell’ambiente naturale.

Alla cerimonia, oltre ai Rappresentanti delle due Organizzazioni, hanno partecipato numerose Autorità locali, tra le quali il comandante Provinciale dell’Arma territoriale La Mura, il Questore Rosanna Lavezzaro, tutti vertici delle forze di polizia e delle forze armate riminesi, l’assessore all’ambiente del comune di Rimini Anna Montini, nonché Autorità Civili e Religiose del territorio. Il Cappellano Militare dell’Arma dei Carabinieri, Don Giuseppe Grigolon, ha provveduto anche alla benedizione solenne del Cippo celebrativo.



Nel suo discorso di saluto il Ten. Col. Chiumento ha brevemente illustrato l’organizzazione e l’attività del Gruppo Carabinieri Forestale nella provincia di Rimini, operativa sul territorio attraverso le n. 6 Stazioni CC Forestale ed il Nucleo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, sottolineando la già consolidata e positiva collaborazione tra la Specialità Forestale e la Sezione locale del Club Alpino. Ha brevemente ripercorso le celebrazioni dello scorso ottobre 2022 nell’ambito dell’evento “uomini che piantavano alberi” svoltosi in occasione del bicentenario dell’ex C.F.S. e culminate nella posa del cippo donato alla città di Rimini. Ha evidenziato, infine, l’importanza delle due Istituzioni, riconosciute quale certo punto di riferimento per la comunità locale.



Nel suo intervento il Presidente della sezione di Rimini del Club Alpino Mondaini ha ringraziato quanti hanno dimostrato vicinanza al sodalizio, ricordandone le travagliate origini. Ancora ha sottolineato il costante impegno profuso dai volontari al fine di veicolare il messaggio di tutela dell’ambiente e di protezione della natura in tutte le forme. Mondaini ha menzionato le trasversali azioni ed attività svolte dai volontari locali, toccando settori quali l’alpinismo (anche giovanile), la speleologia, la sentieristica, l’escursionismo, lo sci alpinismo e la montagna-terapia (quest’ultima rivolta soprattutto alle persone diversamente abili). Ha inoltre ricordato le recenti attività svolte in collaborazione con i Carabinieri Forestale, tra le quali il ripristino del sentiero CAI di Covignano, nonché la generale collaborazione ambientalista concretizzata con le restanti Istituzioni locali, tra le quali i comuni della Valmarecchia e della Valconca ed il Parco Sasso Simone e Simoncello.