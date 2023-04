Rimini, è una settimana di Cinema: dalla mostra di Spadolini ai 70 anni de 'I Vitelloni'

Eventi

Rimini

| 13:41 - 13 Aprile 2023

Cinema Fulgor, Rimini.

Prosegue il calendario degli appuntamenti riminesi da non perdere. Da oggi parte la due giorni dedicata a 'I Vitelloni', in occasione dei 70 anni dall'uscita del film di Federico Fellini. Tre sessioni di incontri con ospiti illustri provenienti da diverse Università italiane, per una riflessione a tutto tondo su uno dei film decisivi nella carriera del regista riminese. Un giorno e mezzo di interventi, spunti, analisi, approfondimenti a cura del Fellini Museum e del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna in collaborazione con La Settima Arte (13 e 14 aprile in Cineteca e Cinema Fulgor).

Al Palazzo del Fulgor del Fellini Museum, ultima settimana per visitare le mostre: Spadò’ - Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni '30, dedicata ad Alberto Spadolini, danzatore, coreografo, attore, cantante, regista, pittore, scultore, giornalista ed agente nella Resistenza antinazista e ‘Altrove’, la mostra fotografica di Lorenzo Mini, in omaggio a Federico Fellini.

Inoltre giovedì 13 aprile (ore 16), in occasione dell’ultima proiezione al Cinemino del documentario “Spadò, il danzatore nudo” (Italia 2019, 46’), sarà presentato il libro fotografico dal titolo 'Alberto Spadolini nella storia del cinema francese'.

Sempre in ambito cinematografico, martedì 18 aprile la Cineteca di Rimini ospita la seconda tappa de Il giro del mondo in 80 corti, la Rassegna di cortometraggi nell'ambito di Amarcort Film Festival, che va alla scoperta del cinema come linguaggio universale.



Fino al 16 aprile deflagra a Rimini Supernova, la nuova avventura curatoriale di Motus in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri, il Comune di Rimini e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.



All’Augeo Art Space, invece, si può visitare, fino al 30 aprile, la mostra diffusa di due artisti emiliano-romagnoli al centro della scena internazionale dell’arte contemporanea: Omar Galliani e Luca Giovagnoli, che interpretano il tema dell’essere padri e dell’equilibrio fra due mondi.





Per la giornata mondiale di consapevolezza dell’autismo, l’associazione Rimini Autismo ha organizzato “Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo”, una mostra fotografica di Tiziana Selva, che questa settimana si sposta all’interno di Palazzo Soleri (corso d'Augusto 241), sede della Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile, storico ente riminese da sempre in difesa dei bambini, ragazzi e famiglie in situazione di disagio.





Fino al 29 aprile Pancromatica, lo spazio di Enrico De Luigi e l’Evelyn bistrot, ospita le opere del writer riminese Filippo Tonni, in arte Mozone che espone le sue opere in una mostra dal titolo: Ruggine80, una collezione di stampe, tele, skateboard disegnati, chitarre, oggetti di vario genere reinterpretati tramite vari stili artistici, incentrata sulle vecchie automobili pre 1980.





In Biblioteca continua la rassegna Libri da queste parti, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, che prevede due appuntamenti: venerdì 14 aprile, in sala della Cineteca, Sabrina Foschini, in dialogo con Graziano Spinosi, presenta ‘Gli dèi bugiardi’ - Edizioni peQuod 2021- e sabato 15 aprile Manlio Masini e Oreste Ruggeri presentano ‘Riminesi alla menta. I favolosi anni del dopoguerra, di Giuliano Masini, Panozzo, 2023.



Tra le iniziative per i bambini, da non perdere la replica dello spettacolo di Mirco Gennari a Castel Sismondo: ‘Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini’. Attore, mimo, clown, regista, autore e formatore, Gennari torna a Rimini sabato 15 aprile per spiegare Federico Fellini ai bambini con uno show che attraverso i tanti personaggi di Fellini diverte e fa sognare i più piccoli e anche il bambino che è dentro ognuno di noi. Così facendo anche chi non ha l'età per conoscere i film del grande maestro del cinema può provare la curiosità di vederli (evento su prenotazione).



Per i bambini, tornano anche i lettori volontari della Biblioteca Gambalunga con Di storia in storia con appuntamento il 19 aprile per bambini dai 3 ai 6 anni.



IN EVIDENZA



da mercoledì 12 a domenica 16 aprile 2023

Sedi varie - Rimini centro storico

Supernova

Un progetto per le arti contemporanee a Rimini a cura di Motus e Santarcangelo dei Teatri, che vede il coinvolgimento di compagnie di teatro e danza nazionali e internazionali (Cristina Kristal Rizzo, mk, Kinkaleri, Masque, Ateliersi, Fanny & Alexander, Giorgina Pi, Nanou..), così come gruppi emergenti e associazioni/artisti locali.

Supernova ha un tempo dilatato, a scansione non solo serale, con alcuni “fuori-orario” e accoglie un’eclettica comunità di performer con proposte dai linguaggi ibridi e sorprendenti.

Motus occuperà simbolicamente il Teatro Galli, dalle sale danza e musica degli ultimi piani, così come il foyer, la sala Ressi e il grande bar al primo piano… espandendo gli eventi artistici anche alle aree esterne: piazza Cavour, il museo Part, e piazza Malatesta. Il progetto porta a Rimini spettacoli, installazioni, workshop, incontri e live music, superando i confini fra le arti.

Incontri:

13 – 14 aprile, ore 15 – Foyer, Teatro Galli

‘Annusa i fiori finché puoi' (arti performative, politiche culturali & indipendenze)

Workshop:

dal 13 al 16 aprile, ore 11 - Foyer, Teatro Galli

Supernova Fanzine LAB, condotto da MG Posani e Laura Gemini a cura di Smagliature Urbane

12 – 13 – 14 aprile, ore 14:00 - Sala della danza, Teatro Galli

Criaturas Humanas, con Susana Botero Santos

12 – 13 – 14 aprile ore 19:00 - Sala della Danza – Teatro Galli + altri spazi esterni

Plutone Esploso, con Elisabetta Consonni

Installazioni al Part – Palazzi dell’Arte e nel Foyer del Teatro Galli

Programma delle Performance su www.motusonline.com/programma/

Info: 334 1411012 Numero di telefono attivo dal 12 al 16 aprile dalle 16.00 alle 21.30 supernovarimini00@gmail.com Biglietti acquistabili online su webtic.it - Biglietteria in loco al Teatro Amintore Galli dalle 16.00 alle 21.30 www.motusonline.com



13 - 14 aprile 2023

Rimini, Cineteca e Cinema Fulgor

Gli Anniversari: i 70 anni de 'I Vitelloni'

In occasione dei 70 anni dall'uscita del film di Fellini 'I Vitelloni', un convegno suddiviso in tre sessioni con ospiti illustri provenienti da diverse Università italiane, per una riflessione a tutto tondo sul film: un giorno e mezzo di interventi, spunti, analisi, approfondimenti a cura del Fellini Museum e del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna in collaborazione con La Settima Arte.

Giovedì 13 aprile alle 21, appuntamento in Cineteca per la visione del film 'I Vitelloni' di Federico Fellini (Italia 1953).

Con il coordinamento di Roy Menarini, giovedì 13 aprile si apre la prima sessione del convegno nella sala della cineteca: Francesco D’Asero su Alberto Sordi e la condizione vitellonesca, Lucia Rita Vitali sul personaggio di Moraldo, il primo di una lunga serie di alter ego felliniani, Sara Martin che si sofferma sui costumi mentre Eleonora Chiais stringe su un accessorio specifico, il cappello; finale di giornata in musica con la relazione di Antonio Ferrara su Nino Rota.

Seconda sessione del convegno venerdì 14 alle 9.30 al cinema Fulgor. A condurre Andrea Minuz che introduce Cecilia Brioni e il suo intervento su stile e giovani nel cinema degli anni Cinquanta. A seguire Marco Bertozzi, che del vitellone traccia una fenomenologia imperfetta, anticipando il contributo di Gabriele Landrini sulle raffigurazioni giovanile disegnate dal film, e quello di Mariangela Palmieri sempre sulla questione giovanile. Del vitellonismo come emergenza sociale discute Francesca Cantore mentre Enrico Biasin mostra l’altra faccia del giovanilismo vitellonesco ossia lo spettro dell’invecchiamento; chiude la sessione del mattino, Pietro Ammaturo che si schiera col vitellone mancato: Leopoldo Trieste.

Con lo scrittore Cristiano Cavina prende avvio, alle ore 15 di venerdì 14 sempre al Fulgor, la terza e ultima sessione del convegno. Dopo di lui, moderati da Marco Bertozzi, seguiranno gli interventi di Andrea Minuz sul come I vitelloni abbia scoperto e inventato la provincia italiana, di Miriam Petrini sui vitelloni radiofonici di Fellini, di Luana Fedele, che ricostruisce quelle che oggi chiamiamo le strategie di marketing, e di Alberto Boschi che ci presenta il protagonista invisibile ovvero la voce narrante. Prima dell’intervento di Rinaldo Vignati sulla filiazione cinematografico del film che chiude sessione, giornata e convegno, Shannon Magri si cimenta in una lettura ecocritica dell’opera.

Orario: 13 aprile dalle 15 alle 18; 14 aprile dalle 9.30 alle 18 Ingresso libero

Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it





giovedì 13 aprile 2023

Palazzo del Fulgor - Rimini centro storico

Alberto Spadolini nella storia del cinema francese

In occasione dell’ultima proiezione del documentario “Spadò, il danzatore nudo” (Italia 2019, 46’), presentazione del libro fotografico dal titolo 'Alberto Spadolini nella storia del cinema francese'. Ore 16.00 Ingresso al Palazzo del Fulgor 2 € Info: www.fellinimuseum.it



sabato 15 aprile 2023

Castel Sismondo, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini

Come si può raccontare il cinema di Federico Fellini e fare in modo che chi non ha l'età per conoscere i suoi film possa provare la curiosità di vederli? Ci riesce benissimo Mirco Gennari creando uno spettacolo che attraverso i tanti personaggi di Fellini diverte e fa sognare i bambini e il bambino che c’è dentro ognuno di noi. Riservato ai piccoli visitatori a partire dai 6 anni ed ai loro accompagnatori. La prenotazione è obbligatoria all'indirizzo e-mail museofellini@comune.rimini.it indicando nome ed età del bambino e nome e numero di telefono dell'accompagnatore. Per i bambini l'ingresso è gratuito. Per gli adulti accompagnatori: 5 € con possibilità di visitare il Museo durante lo spettacolo. I posti sono limitati.

Ore 17. Info: 0541 793781museofellini@comune.rimini.it





da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

AI Week 2023

"AI WEEK, La Settimana dell’Intelligenza Artificiale" si svolge dal 17 al 19 aprile in digitale su AI Play (www.aiplay.it) e da giovedì 20 a venerdì 21 aprile in presenza al Palacongressi di Rimini. AI WEEK è dedicata a managers e imprenditori italiani che ambiscono utilizzare l’intelligenza artificiale all'interno dell’azienda e consentirà di scoprire oltre 50 ‘use case’ già realizzati nei più disparati settori merceologici e seguire 30 workshops dedicati alle soluzioni pratiche di Intelligenza Artificiale e di lasciarsi ispirare da 15 interventi in plenaria con contenuti di grande innovazione. Fra gli speaker già confermarti, Seth Dorin presidente responsabile AI Institute e former global chief AI officer di IBM.

Orario: dal 17 al 19 aprile on line su AI Play dalle ore 9.00; 20 e 21 aprile al Palacongressi dalle 8.30 alle 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 711500 www.aiweek.it



martedì 18 aprile 2023

Rimini, Cineteca

Il giro del mondo in 80 corti

Rassegna di cortometraggi nell'ambito di Amarcort Film Festival

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Seconda tappa, martedì 18 aprile ore 21 in Cineteca.

Ingresso libero Info: www.amarcort.it