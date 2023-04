Lo sport come alleato dell’inclusione: incontro al Museo di Rimini

Eventi

12:06 - 13 Aprile 2023

“Sport come mezzo di inclusione” è il tema del prossimo appuntamento della rassegna letteraria “A spasso con i libri”, organizzata dal Lions Club Rimini Host con il patrocinio del Comune di Rimini ed in collaborazione con il “Museo della Città di Rimini”. L’incontro con Paolo Dell’Aquila, Docente di Sociologia e comunicazione nelle attività sportive dell’Università di Verona, responsabile tema di studio distrettuale Lions “Sport come inclusione” e Past Presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente, è in programma domenica 16 aprile alle ore 17:00 nella Sala degli Arazzi del Museo della Città “Luigi Tonini” (via L. Tonini, 1 – Rimini). Conduce l’incontro Francesco Bastida. Ingresso libero.