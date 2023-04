Parco del mare: a Rivazzurra e Marebello, sbloccati 26mila mq dal Demanio

Attualità

Rimini

| 11:58 - 13 Aprile 2023

Lungomare di Rimini.

L’Agenzia del Demanio ha trasferito in proprietà al Comune di Rimini, grazie alle procedure del Federalismo demaniale, un’area di circa 26.700 mq del litorale sud nelle località Marebello e Rivazzurra. Si tratta di un consistente tratto del lungomare, oggetto di recente "sdemanializzazione", su cui l’amministrazione comunale potrà programmare gli interventi di riqualificazione a completamento del processo di trasformazione e recupero del “waterfront” di Rimini, avviato grazie al più ampio progetto del Parco del Mare. Si tratta di un progetto di rigenerazione dei Lungomare Sud e Nord che, attraverso l’eliminazione della viabilità carrabile, sta contribuendo a dare forma ad un paesaggio del tutto nuovo tra la città e il mare. Grazie anche alla collaborazione tra istituzioni la città sta passo dopo passo completando un progetto di rigenerazione urbana che vede nella riqualificazione dei waterfront uno dei più diffusi fenomeni del volto mutevole della città contemporanea. A lavori ultimati, il Parco del Mare si estenderà per 16 chilometri di waterfront, caratterizzato da ampi spazi verdi, piste ciclabili e pedonali, parchi tematici di ispirazione rodariana, aree per lo sport e vere e proprie palestre a cielo aperto. Sono inoltre già state realizzate, nel Parco del Mare nord già completato, le piazzette di comunità, ovvero piccoli spazi di socialità, nei quali sono state allestite vere e proprie postazioni di lavoro per lo smart working all’aria aperta.