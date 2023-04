Allevamento intensivo Fileni: scontro tra cittadini e sindaci della Valmarecchia

Attualità

Novafeltria

| 10:01 - 13 Aprile 2023

Lavori al capannoni.

Il Partito Democratico di Novafeltria ha diffuso un comunicato per esprimere la propria contrarietà all'impatto definito "devastante" che l'allevamento intensivo Fileni avrà sul territorio della Valmarecchia. Secondo gli esponenti politici, l'introduzione di questi "16 grattacieli orizzontali" nella fragile ecosistema della vallata comporterà conseguenze ambientali e paesaggistiche "nefaste".



"Ciò che rende la situazione ancora più drammatica è l'atteggiamento di alcuni sindaci della Valmarecchia, in particolare, il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini" dice il Pd "che aveva dichiarato che l'allevamento intensivo rappresentava un valore aggiunto per la vallata ed è stato costretto a fare marcia indietro grazie alla forte opposizione della popolazione e della minoranza in Consiglio. Zanchini ha dovuto concedere l'approvazione di un ordine del giorno congiunto con cui il Comune di Novafeltria si rivolge alla Regione Emilia-Romagna per richiedere in autotutela la sospensione o l'annullamento del provvedimento autorizzativo dell'allevamento".





"Nonostante la forte contrarietà della popolazione" continua il Pd Novafeltria "e l'iniziativa del Comitato per la Valmarecchia, che ha lavorato duramente per sensibilizzare le autorità sulla questione, alcuni sindaci hanno continuato a sostenere il progetto" Nella nota stampa il Partito Democratico riassume le posizioni dei primi cittadini. "Il sindaco di Maiolo Marcello Fattori ha addirittura dichiarato che l'allevamento intensivo serve a riqualificare la porta d'ingresso al suo comune. Il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, sembra non preoccuparsi degli effetti dell'allevamento sulla salute dei cittadini e sull'industria turistica della zona, mentre il sindaco di Talamello Pasquale Novelli non vuole nemmeno affrontare l'argomento in consiglio. Anche il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, e la sua maggioranza hanno rifiutato di prendere una posizione sull'argomento".



Il Partito Democratico di Novafeltria ritiene che l'approvazione di un ordine del giorno congiunto tra i comuni della zona per richiedere la sospensione o l'annullamento del provvedimento autorizzativo dell'allevamento intensivo sia una decisione importante. "Tuttavia" osserva il Pd "il fatto che il comune di Novafeltria abbia fatto passare tre settimane senza trasmettere la richiesta alla Regione Emilia-Romagna dimostra la reale posizione della giunta Zanchini".



In conclusione, il Partito Democratico di Novafeltria esorta i sindaci della Valmarecchia a prendere una posizione chiara e decisa. "L'ecosistema della vallata è fragile e prezioso" conclude la nota "e l'introduzione di un'attività che comporta gravi rischi ambientali e paesaggistici non può essere accettata. La salute dei cittadini e l'industria turistica della zona devono essere protette, e ciò richiede l'impegno e l'azione concreta delle autorità locali."