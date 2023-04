Savignano sul Rubicone si prepara ad accogliere il Giro d'Italia: presentato il cartellone degli eventi

Eventi

Savignano sul rubicone

| 09:14 - 13 Aprile 2023

La presentazione degli eventi.

Il comune di Savignano sul Rubicone, in Emilia-Romagna, si prepara ad ospitare l'attesissima tappa a cronometro del Giro d'Italia il 14 maggio. Il sindaco Giovannini ha presentato il cartellone degli eventi che incorniceranno l'evento, con il coinvolgimento di amministratori locali, rappresentanti dei settori operativi, sponsor e associazioni culturali e sportive. La tappa, coordinata dall'ex professionista savignanese Luca Celli, si preannuncia interessante anche dal punto di vista tecnico. Tra gli eventi previsti ci sono l'accensione dei monumenti cittadini in rosa, talk show con personaggi famosi del ciclismo come Cadel Evans e Francesco Moser, mostre di storia del ciclismo locale e di bici storiche. Il presidente dell'Apt Emilia-Romagna, Davide Cassani, ha sottolineato l'importanza di portare il Giro nella regione per valorizzare le eccellenze del territorio e della Romagna.