Il Questore di Rimini: Pronti ad affrontare le sfide dell'estate

Attualità

Rimini

| 08:55 - 13 Aprile 2023

Il questore Rosanna Lavezzaro sul palco del Fulgor.

Il questore Rosanna Lavezzaro, nel discorso tenuto in occasione della celebrazione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Rimini, ha sottolineato l'importanza di essere sempre pronti ad aiutare gli altri, proprio come si vorrebbe che qualcuno ci aiutasse in un momento di difficoltà. Inoltre, ha evidenziato che, nonostante il numero di arresti e denunce sia aumentato rispetto all'anno precedente, ciò è dovuto al fatto che il ritorno alla normalità ha contribuito a far aumentare il numero di persone e di conseguenza di reati. L'estate sarà impegnativa, ma la polizia è pronta ad affrontare le sfide che si presenteranno. Durante la celebrazione, è stata anche menzionata l'importanza dell'empatia e del rispetto per ogni persona, e sono stati presentati i dati relativi al lavoro delle varie specialità di polizia nell'area di Rimini. Infine, un bimbo presente alla celebrazione ha ringraziato pubblicamente due poliziotti che lo hanno aiutato a superare la paura di scendere da una pista da sci, regalando loro un disegno e ricevendo in cambio una macchinina della polizia.