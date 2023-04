Dieci kg di droga in casa, calciatore e il cugino patteggiano condanna

Cronaca

18:38 - 12 Aprile 2023

Entrambi incensurati, furono arrestati dalla Squadra Mobile poco più di un anno fa, nel marzo 2022, in quanto trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga, al termine di un'indagine su un'attività di spaccio a Rimini: oltre 9 kg di marijuana e un kg circa di cocaina. Un 30enne albanese e il cugino di 28 anni hanno patteggiato condanna: il primo, calciatore a livello locale, a 4 anni e 4 mesi di reclusione, il secondo a 4 anni e 2 mesi. Entrambi erano difesi dall'avvocato Massimiliano Orrù. Il giudice ha disposo la restituzione di 30.000 degli oltre 43.000 euro che furono posti sotto sequestro: il denaro fu rinvenuto in parte nell'abitazione del 30enne, in parte in un appartamento in disponbilità dei due cugini. Il più giovane, che negò il coinvolgimento nell'attività di spaccio, era in possesso delle chiavi del secondo appartamento, quello in cui si trovava quasi tutto il quantitativo di droga. Nel primo furono trovati 55 grammi di cocaina.