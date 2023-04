Crescono i reati in provincia, i numeri di Rimini nel bilancio della Polizia di Stato

Attualità

Rimini

| 16:21 - 12 Aprile 2023

Le celebrazioni a Rimini per il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Nella giornata di oggi (12 aprile 2023) ricorre il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. In mattinata si è svolta a Rimini la celebrazione della ricorrenza che ha previsto un momento di commemorazione ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona di alloro presso la Lapide ai Caduti e il Cippo posti all’ingresso della Questura. Per l'occasione è stato presentato il bilancio dell'ultimo anno per quanto riguarda le attività di Polizia.



Gli uffici della Polizia di Stato della provincia di Rimini, nel corso degli ultimi 12 mesi, ovvero dall’aprile 2022 al marzo 2023 "hanno mantenuto soddisfacenti livelli di sicurezza su tutto il territorio ottenendo un riscontro positivo in diversi ambiti operativi - si legge nel bilancio stilato dalla Questura di Rimini - Il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica è stato garantito su più fronti".



I numeri - il bilancio degli ultimi 12 mesi



Sono 310 persone arrestate e le 1628 denunciate complessivamente dagli operatori della Polizia di Stato della Provincia con un incremento del 25% circa degli arrestati e del 65% circa dei denunciati in stato di libertà.





Squadra Mobile



La Squadra Mobile ha eseguito 94 arresti e denunciato in stato di libertà 214 persone. La maggiore percentuale degli episodi delittuosi perpetrati in questa provincia è riconducibile ai reati contro il patrimonio, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ed i reati contro la persona, in danno di minori, prostituzione e reati sessuali rientranti nel “Codice rosso”. Per quanto riguarda le operazioni antidroga, la Squadra Mobile, nel periodo di interesse, ha tratto in arresto 18 persone e ne ha denunciate altre 8, procedendo al sequestro di oltre 58 chili di marijuana, 10 chili di hashish, 1 chilo di cocaina ed altra varia sostanza stupefacente.





D.I.G.O.S.



Nel corso del periodo di riferimento la D.I.G.O.S. ha effettuato numerosi servizi di osservazione, pedinamento e controllo nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale, con particolare riferimento alla minaccia anarco-insurrezionalista ed alla radicalizzazione religiosa. L’attività dell’Ufficio è stata svolta anche attraverso indagini tecniche delegate dall’Autorità Giudiziaria, rivolgendo la ricerca verso le nuove tecnologie, come il dark web, che rappresenta la nuova sfida investigativa. Al contempo, sono stati assicurati i servizi di ordine pubblico, in particolare in occasione dell’Adunata degli Alpini ed in occasione degli incontri sportivi più a rischio, che hanno consentito, attraverso una mirata azione di prevenzione, di scongiurare qualunque tipo di disordine e di garantire il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni. Complessivamente l’Ufficio ha denunciato in stato di libertà 7 persone ed effettuato servizi in 167 manifestazioni.





Polizia Stradale



Nel periodo dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023 la Polizia Stradale di Rimini, con le 2.616 pattuglie impiegate, ha accertato complessivamente 13.394 infrazioni al Codice della Strada (+5% rispetto anno precedente) con 23674 punti patente decurtati, controllando 2.761 veicoli adibiti all’autotrasporto professionali di cose (+ 230% rispetto all’anno precedente) e denunciando all’Autorità Giudiziaria 284 persone (+56% rispetto anno precedente). Sono stati svolti servizi “stragi del sabato sera” controllando 10.646 (+49% rispetto anno precedente) conducenti di veicoli di cui 391 sono risultati positivi alcool (+26% rispetto anno precedente) e 40 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (+263% rispetto anno precedente). Inoltre, sono stati contestati: 1590 eccessi di velocità (+53% rispetto anno precedente); 906 violazioni per il mancato uso della cintura di sicurezza (+9% rispetto anno precedente); 733 per uso di telefonino durante la guida (+9% rispetto anno precedente).





Polizia Ferroviaria



La rete ferroviaria della provincia di Rimini, da sempre nodo di strategico passaggio per molti utenti, ha visto protagonista l’attività degli operatori Polfer i quali hanno posto in essere nello scorso anno: 39.539 controlli a persone, arrestandone 8 e denuniandone in stato di libertà 117. Si deve evidenziare il particolare sforzo profuso nel corso della decorsa estate 2022, anche in relazione all’efficace azione svolta nei confronti del fenomeno delle “baby gang in Riviera”.