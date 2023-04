Nuovo parco eolico di Ravenna, Rimini chiede diverso posizionamento delle pale

Attualità

Rimini

15:29 - 12 Aprile 2023

Il Comune di Rimini chiede chiarimenti sul progetto del nuovo hub energetico “Agnes Romagna 1&2”, il nuovo parco eolico offshore di Ravenna. In particolare l'amministrazione comunale richiede, nel dettaglio, la distanza di ogni singola pala eolica dalla costa (interessati Marina Centro e Torre Pedrera), proposte di interventi di compensazione a fronte degli impatti che interesseranno il comparto della pesca, quello della navigazione e il turismo, rassicurazioni sulla rimozione dell'impianto a fine vita.



Tutelare le attività di pesca, evidenzia l'amministrazione comunale, è una priorità, per questo le turbine eoliche dovranno essere disposte in modo tale da minimizzare la diminuzione delle aree di pesca.



Tra le preoccupazioni espresse da palazzo Garampi emerge quella per l'estensione delle aree di interdizione alla navigazione, proposta da Agnes. La conseguenza è una navigazione più insicura, in quanto in caso di condizioni meteo-marine avverse le imbarcazioni devono rientrare al porto facendo la rotta più breve. Inoltre l'allungamento delle rotte comporta più consumo di carburante e di emissioni di inquinanti atmosferici.



L'amministrazione comunale, nelle osservazioni proposte in sede di Valutazione Impatto Ambientale da parte del Ministero, si è soffermata anche sugli aspetti tecnici del progetto, proponendo che gli elettrodotti vengano interrati ad una profondità superiore a 2 metri, misura che dovrebbe consentire lo svolgimento delle attività di pesca in traino in sicurezza e senza il rischio di arrecare danni agli impianti; e rilevando la necessità di posizionare diversamente i rami delle pale eoliche per lo specchio Romagna 1. "Non devono essere totalmente allineate (le pale eoliche, n.d.r.) e parallele alla linea di costa, ma rivolte maggiormente verso il mare aperto, in modo da minimizzare l’impatto visivo da terra dell’impianto eolico e limitare l’occupazione delle aree di pesca a strascico". Romagna 1 è una delle due parti del progetto, quello al largo fra Cervia e Rimini. Nel complesso il progetto Agnes Romagna 1&2 prevede l’installazione e la messa in esercizio di un nuovo hub energetico localizzato sia a mare sia a terra. La parte marina si sviluppa nel tratto antistante la costa emiliano-romagnola (tra i 23 km e 43 km circa dal litorale) con un’occupazione complessiva dello spazio marittimo di circa 387 km quadrati. La parte terrestre si sviluppa interamente nel Comune di Ravenna.



ric. gia.