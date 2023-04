Pennabilli, la minoranza si schiera contro l'allevamento Fileni e punge il sindaco

Attualità

| 15:10 - 12 Aprile 2023

Allevamento Fileni.



I consiglieri di minoranza di Orizzonte Comune accusano l'amministrazione comunale di Pennabilli di non aver preso una posizione rispetto al nuovo allevamento dei polli in località Cavallara di Maiolo, in particolare per non aver adottato l'ordine del giorno "Anti-Fileni" approvato invece dal consiglio comunale di Novafeltria, evidenziando quanto l'allevamento abbia "ricadute negative per tutta la Valmarecchia".



Orizzonte Comune aveva proposto questo ordine del giorno, con tre obiettivi: "Verificare la correttezza e completezza giuridica dell'iter amministrativo e di tutta l'attività istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento autorizzativo del progetto" e "Proporre presso la regione Emilia Romagna il ricorso in autotutela al fine di richiedere sospensione o annullamento del provvedimento autorizzativo, evidenziando le gravi ragioni di pubblico interesse", infine "intraprendere ogni azione legale eventualmente necessaria ed esperibile".



Orizzonte Comune, nel criticare la posizione della maggioranza, considera fondamentale - "procedere uniti, contro un modello di sviluppo superato che danneggia in primis la salute dei cittadini, l’ambiente e lo sviluppo turistico". "Crediamo - chiosano i consiglieri di minoranza - che la Valmarecchia rappresenti un unico territorio con obiettivi di sviluppo comuni che non necessita di visioni miopi e campaniliste".



