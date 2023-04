Calcio RSM: negli anticipi Libertas a valanga, Murata di misura

Sport

Repubblica San Marino

| 14:09 - 12 Aprile 2023

Ura ancora a segno per il Murata (foto FSGC).

Due vittorie di fattura completamente diversa quelle degli anticipi di ieri sera della 28° giornata di Campionato Sammarinese BKN301. La Libertas abbatte il Pennarossa con un clamoroso 7-0 mentre il Murata si impone di misura sul Fiorentino in un match delicato in chiave playoff.



La squadra di Sperindio, ormai certa di accedere alla post-season e ben salda al sesto posto, trova la terza vittoria consecutiva in una gara a senso unico. L’equilibrio viene spezzato al 13’ grazie al primo gol stagionale di Lorenzo Gasperoni: tiro da fuori che piega le mani di Benedettini e vale il vantaggio granata. Poco dopo la mezz’ora grande azione personale di Barlafante che si conclude col palo ma sulla ribattuta arriva capitan Olcese che raddoppia. Passano solo pochi minuti e il copione in pratica si ripete: Barlafante, tra i migliori del primo tempo, si procura un rigore dopo un contatto in area con Daniele Conti, Olcese lo trasforma per il tris della Libertas. Ad avvio ripresa la musica non cambia anzi cresce ancor di più la sinfonia della squadra di Borgo Maggiore. Al 50’ Ben Kacem – subentrato nell’intervallo a Barlafante – calcia potente da fuori dopo suggerimento di Lorenzo Gasperoni e buca Boujir (entrato anche lui ad inizio secondo tempo al posto di Simone Benedettini) per il 4-0. Piove sul bagnato per il Pennarossa che poco dopo resta anche in dieci uomini per l’espulsione diretta di Mattia Stefanelli, reo di una brutta reazione su Pesaresi. La gara è sempre più in discesa per la Libertas che trova anche il pokerissimo poco dopo l’ora di gioco quando Ben Kacem scappa via velocissimo in contropiede e arrivato al limite prova a servire in area Bucci, Vittori la intercetta ma spedisce la palla nella propria porta. Ma la doppietta per l‘ex Pennarossa e Fiorentino e dietro l’angolo ed arriva al 69’ quando Perretta pesca il bomber granata che scarta anche Boujir e segna il gol del 6-0. La Libertas non si ferma e dopo solo due minuti va in gol anche con Kuqi, abile a sfruttare la respinta corta di Boujir dopo il tiro di Perretta e a battere il giovane portiere biancorosso. Ormai a pancia piena, la Libertas gestisce e porta a casa i tre punti. Per il Pennarossa però ancora non è tutto perduto, perché nonostante la sconfitta restano all’undicesimo posto – l’ultimo valido per partecipare alla post-season – con tre lunghezze di vantaggio sul San Giovanni, che oggi dovrà affrontare La Fiorita.



Vittoria preziosa invece per il Murata nell’altro anticipo di ieri sera contro il Fiorentino. Gara decisamente più combattuta quella giocata a Montecchio che si sblocca alla mezz’ora del primo tempo: Gaiani vede in profondità lo scatto di Gega e lo serve benissimo, l’esterno bianconero poi batte in uscita Bianchi col destro. Meglio la squadra di Angelini nel primo tempo ma il Fiorentino ad inizio ripresa trova subito il pareggio dopo pochi secondi: è sempre Alessandro Torsani l’uomo della provvidenza per i Rossoblu che grazie alla sua azione personale sigla il suo gol numero 14 in campionato che vale il prezioso pari. Il Murata però non ci sta, Angelini mette mano a quello che sarà l’unico ma decisivo cambio della partita: dentro Comuniello per Valentini, con il numero dieci che pochi minuti dopo il suo ingresso in campo si conquista un’importante calcio di rigore al 72’ dopo il contatto in area con Calzolari. Sul dischetto non va Comuniello ma Raul Ura che è freddo e batte Bianchi per il nuovo vantaggio bianconero. Sul finale è ancora Comuniello a rendersi pericoloso ma Bianchi salva i suoi che però non riescono a rimettere in piedi la gara. Il Murata può dunque esultare e con questo successo gli uomini di Angelini salgono al decimo posto a quota 26 (+4 sul San Giovanni). Ai Rossoblu invece servirebbe un miracolo per accedere alla post-season: la squadra di Malandri infatti è al penultimo posto con 20 punti, con cinque lunghezze di distanza dall’undicesimo posto.



Questa sera invece ben cinque partite nei posticipi che andranno a chiudere il turno infrasettimanale della 28° giornata. Occhi puntati sulla sfida a distanza tra Tre Penne (impegnato a Montecchio contro la Folgore) e Cosmos (di scena a Dogana contro il Cailungo). Tutte le sfide avranno inizio alle ore 21:15 e saranno in diretta in esclusiva su Titani.tv.