Volley B, PromoPharma a caccia di punti

| 14:01 - 12 Aprile 2023

Il coach Stefano Mascetti.

Mancano quattro partite alla fine del campionato e la PromoPharma San Marino, che viene dalla vittoria di Padova, spera quantomeno nei play-off. Il match contro il Sommacampagna di Giuseppe Pes, secondo in classifica, appare proibitivo, però sarà seguito da tre scontri diretti con le squadre che precedono i titani in classifica. Nell’ordine: a Ravenna con la Pietro Pezzi; a Sassuolo contro la Kerakoll e in casa con Montichiari.

Si può ancora sperare? “Abbiamo quattro partite per salvarci e occorrerebbe fare sempre punti. – risponde Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. - Dobbiamo provarci anche con Sommacampagna sperando di avere la squadra il più possibilmente al completo. Purtroppo, ancora una volta, non avremo nessun opposto a disposizione e anche il nostro “universale”, Davide Bacciocchi, al massimo potrà sedersi in panchina. Sommacampagna gioca veloce e ha il giusto mix di giovani ed esperti. Non è seconda in classifica per caso. Noi, ovviamente, ce la metteremo tutta”. Arbitrano Giulia Petterini (1°) e Matteo Valeri (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 66, Arredopark Sommacampagna 48, Querzoli Forlì 45, Kema Asola 41, Ama San Martino in Rio 39, Viadana Volley 35, Sab Group Rubicone 34, Kerakoll Sassuolo 31, Volley Montichiari 30, Planet Group Spezzanese 27, Pietro Pezzi Ravenna 27, PromoPharma 23, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma - Arredopark Sommacampagna. Sabato 15 aprile ore 18.30 a Serravalle.