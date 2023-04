Santarcangelo, anche Christian Raimo tra gli ospiti della rassegna "InVerso"

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:55 - 12 Aprile 2023

Christian Raimo.

Ci sarà anche Christian Raimo tra gli ospiti della rassegna InVerso con cui la Baldini festeggerà il nono compleanno della Casa della Cultura, la nuova sede di via Pascoli dove la biblioteca si è trasferita il 23 aprile 2014. Un protagonista d’eccezione che completa un programma già particolarmente ricco, con sei incontri con gli autori in tre giorni, dal 21 al 23 aprile 2023.



La rassegna, curata da Massimo Roccaforte per l’associazione culturale Interno4, si aprirà venerdì 21 aprile con due autrici tra le voci più interessanti dell’attuale panorama editoriale nazionale, che presenteranno le loro ultime novità in libreria. Alle ore 18 Giulia Muscatelli presenterà “Balena” (Nottetempo edizioni) in dialogo con Lia Celi, mentre alle ore 21 Vanessa Roghi racconterà il suo volume “Eroina” (Mondadori) dialogo con Massimo Roccaforte.



Sabato 22 “InVerso” prosegue con due tra gli ospiti più attesi: alle ore 16 Christian Raimo presenterà “Scuola, democrazia, utopia” (Ponte alle grazie) in dialogo con Giovanni Bocca Artieri, mentre alle ore 18 il grande giornalismo d’inchiesta sarà al centro del confronto tra Gigi Riva e Giuliana Sgrena, che racconterà il suo volume d’esordio a fumetti, il graphic novel “Baghdad i giorni del sequestro” (Round Robin editrice).



Come da tradizione sarà invece la musica il filo rosso dell’ultima giornata di incontri: domenica 23 aprile alle ore 16 la cantautrice riminese Elisa Genghini presenterà “Ballata per galline vecchie” (Iacobelli editore) in dialogo con la giornalista Rosalba Corti, mentre alle 18 il rapper Kento tornerà a Santarcangelo dopo otto anni per raccontare la sua ultima avventura – l’esperienza a suon di rap con i minori in carcere – presentando il libro “Barre, rap sogni e segreti in un carcere minorile” (Minimum fax). Con lui sul “palco” della biblioteca Baldini i ragazzi e le ragazze del progetto SanTrap.



“InVerso” è la rassegna di incontri con autori e presentazioni di libri che da nove anni, prima in contemporanea con il Cantiere Poetico e dal 2022 per il compleanno della Casa della Cultura, propone alla cittadinanza percorsi originali e inediti tra le novità in libreria. L’evento è promosso da Comune di Santarcangelo e FoCuS in collaborazione con l’associazione culturale Interno4.



Anche quest'anno, le iniziative per il compleanno della Casa della Cultura sintetizzano alcune tra le principali direttrici tematiche esplorate da FoCuS, come già accaduto con la nuova rassegna “Letture liminali”, ideata e condotta dal responsabile culturale della biblioteca Baldini, Giovanni Boccia Artieri.



La nuova edizione di “InVerso”, infatti, vedrà una ricca presenza di autrici come ideale prosecuzione di “Votes for women”, darà spazio a giovani autori esordienti e alla musica contemporanea, in connessione con il lavoro del Cantiere poetico e l’iniziativa SanTrap, nata nell’ambito del progetto di politiche giovanili “T.anti Corpi”.

Tutti gli incontri di “InVerso” saranno a ingresso gratuito: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca Baldini (via Pascoli, 3) allo 0541/356.299 o alla mail biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it. Durante la rassegna, inoltre, sarà presente una libreria curata dall’associazione culturale Interno4.