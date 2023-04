Alla scoperta dell'Italia con il celebre topo-giornalista: Geronimo Stilton conquista i piccoli riccionesi

Attualità

Riccione

| 13:41 - 12 Aprile 2023

Geronimo Stilton al Giardino sul Mare, Riccione (foto di D.Casalboni).

Tantissimi i bambini accorsi al Giardino sul Mare per incontrare il loro beniamino: Geronimo Stilton. Alle 16.00 in punto del giorno di Pasquetta il famoso topo-giornalista tanto amato dai bambini è arrivato a Riccione nel nuovo luogo di incontro e condivisione di fronte alla spiaggia su Piazzale Roma.



L'appuntamento, inserito nel lungo weekend pasquale di Respira, immagina, crea. Laboratori e attività nel Giardino sul mare, organizzato da Labc e promosso dal Comune di Riccione, ha visto tra i protagonisti Geronimo Stilton, il famoso topo-giornalista direttore de L'Eco del roditore.



La Pasquetta a Riccione, all'insegna del divertimento, ha visto tra i numerosi eventi in programma anche l'arrivo di Geronimo, il famoso protagonista della fortunata serie di libri per ragazzi nati da un'idea di Elisabetta Dami e pubblicati in Italia da Edizioni Piemme.



In piazzale Roma, Geronimo Stilton ha intrattenuto i piccoli amici con i suoi racconti sulle più belle città italiane descritte nel suo ultimo libro Mille meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia – progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, realizzato da Edizioni Piemme con la collaborazione di Atlantyca per la versione internazionale. Un viaggio in Italia tra città, borghi e paesaggi spettacolari durante il quale, tappa dopo tappa, regione dopo regione, i lettori dovranno risolvere indovinelli e scovare indizi, lanciandosi alla scoperta di tantissimi luoghi dove la bellezza è di casa.



Alla fine dell'incontro Geronimo si è intrattenuto con i suoi piccoli fan per il firma copie, i disegni colorati dai bambini e una "stratopica" fotografia in sua compagnia davanti alla scritta "Riccione.".