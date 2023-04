Ramadan aperto a tutti: un'occasione di condivisione a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:47 - 12 Aprile 2023

Archivio.

I Giovani Musulmani della sezione Riminese dell'Associazione Partecipazione e Spiritualità Musulmana hanno organizzato un evento chiamato "Ramadan: spiritualità, condivisione e dialogo", per il secondo anno consecutivo nella Moschea di San Clemente. L'evento si svolgerà domenica 16 aprile e l'obiettivo principale è di far conoscere il sacro mese di Ramadan, i suoi valori di spiritualità, pazienza, solidarietà, dono e condivisione, ai non musulmani. Ci saranno banchetti informativi, dolci tipici e cibo multietnico. Si chiede ai partecipanti di iscriversi tramite il QR Code sul volantino per facilitare l'organizzazione dell'evento.