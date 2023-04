Il lago di Monte Colombo diventa un set televisivo: arrivano le miss

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:35 - 12 Aprile 2023



Tra Miss e Borghi, il Lago di Monte Colombo diventa un set televisivo. In questi giorni sui canali del digitale terrestre stanno andando in onda due trasmissioni che hanno visto come location il Lago di Monte Colombo e le sue strutture.



Giunta alla seconda puntata lunedì scorso la trasmissione “Fuori dal Borgo”, dedicata a turismo e cultura, trasmessa dal canale 68 ogni lunedì alle ore 20 e da RomagnawebTV (disponibile anche su YouTube), registrata tra le pareti affrescate del Museo Leo Amici e che tra gli altri ha già visto la partecipazione della senatrice Domenica Spinelli, vicesindaca di Coriano, e di Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano



Sono invece gli spazi verdi, il Teatro Leo Amici oltre agli interni dell'hotel Villa Leri, ad ospitare Queen Mood, il primo reality dedicato al mondo dei concorsi di bellezza registrato al Lago di Monte Colombo nell’ agosto 2022, in preparazione della finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia svoltasi a Riccione. In onda sul canale 62 DonnaTv, ogni sera alle 19.30 fino al 22 aprile, il format ideato da Alessio Forgetta, vede protagoniste 64 aspiranti miss che si racconteranno davanti alle telecamere dirette da Alessandro Di Filippo. Conducono Barbara Ovieni e il giornalista Francesco Anania.