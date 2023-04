Auto rubata distrutta dalle fiamme a Rimini: indagini in corso

Cronaca

| 12:34 - 12 Aprile 2023

Durante la notte tra lunedì e martedì, una Volkswagen Polo è stata completamente distrutta dalle fiamme in viale Tripoli a Rimini, precisamente al civico 210. L'incendio è stato segnalato intorno alle 00.40 e i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autobotte per spegnere le fiamme. Purtroppo, nonostante l'intervento dei pompieri, la vettura è stata completamente distrutta. Sul luogo dell'incidente si sono presentati anche i carabinieri che hanno scoperto che la Polo era stata rubata. Al momento sono in corso le indagini per capire le cause dell'incendio.