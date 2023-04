I campioni del nuoto nella Perla Verde per gli Assoluti di Riccione

Sport

Riccione

12 Aprile 2023

Al via ufficialmente domani 13 aprile i Campionati Assoluti allo Stadio del Nuoto di Riccione. I campioni nazionali saranno in vasca per il riscaldamento già dal 12 pomeriggio.

Cinque giornate di gare in vasca lunga, dal 13 al 17 aprile, per un totale di 184 società e 760 atleti, più stranieri che gareggiano fuori classifica: il francese Damian Joly e la tedesca Leonie Beck, che si allenano con Stefano Morini e Fabrizio Antonelli.

Gli assoluti di Riccione sono la tappa di qualifica per gli atleti azzurri in vista dei mondiali in Giappone a luglio, a Fukuoka. Anche 2 atleti riccionesi prenderanno parte alle competizioni: Gabriel Gardini e Giacomo Alessandri; tutta Riccione tiferà per loro.

Batterie alle ore 10.00 e finali dalle ore 18.30 giovedì, venerdi e sabato, dalle 16 domenica e dalle 17.30 lunedì: tutto in diretta su Rai Sport +HD.