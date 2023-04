Cronaca

Rimini

| 10:05 - 12 Aprile 2023

Le auto coinvolte e il luogo dell'incidente.

Scontro tra tre auto all'inizio della via Emilia, traffico in tilt. L'incidente, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, si è verificato a Rimini intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 12 aprile, all'incrocio tra Via Italia e l'immissione sulla via Emilia. Almeno tre i mezzi coinvolti. Sul posto per i rilievi la Polstrada di Novafeltria. Lunghe code sono segnalate sulla Statale 9 in direzione Rimini.