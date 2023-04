Come creare un’azienda a costo zero

Attualità

09:27 - 12 Aprile 2023

Only Office.

Il lavoro di squadra è una parte importante di ogni attività. E in contesto di imprese diventa ancora più importante. Per ottenere risultati desiderati il team dovrebbe lavorare in perfetta sintonia. A parte questo servirebbe anche l’infrastruttura che risponde nel modo migliore alle esigenze della tua attività.



Nell’articolo scopri come puoi creare uno spazio di collaborazione online per te e i tuoi collaboratori e rendere trasparente ed efficace il flusso di lavoro e documenti, gestire progetti, comunicare tra i colleghi utilizzando la suite per ufficio ONLYOFFICE a costo zero.



Alternativa perfetta per un lavoro con i documenti



Da tanto che utilizziamo i servizi di Google e Microsoft, però alcuni dubbi su funzionalità, sicurezza dei dati e compatibilità di formati potrebbero farti pensare ad un'alternativa valida.



Il pacchetto office ONLYOFFICE Docs offre una suite collaborativa online completamente compatibile con i file MS Office. La soluzione supporta tutti i formati più popolari, compresi ODF, PDF, libri elettronici, moduli digitali ecc. L’aggiunta della suite office all’interno del tuo sistema di collaborazione può fornire te e i tuoi colleghi con le funzionalità per elaborare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli compilabili di qualsiasi complessità (vedi immagine in copertina)



Lavora con vari tipi di file, aggiungi oggetti grafici, crea tabelle, inserisci equazioni e immagini, cambia aspetto e stili di documenti, applica la formattazione diversa e seconda delle tue esigenze.



Il pacchetto office ONLYOFFICE Docs dispone di un lettore di file PDF e libri elettronici con la possibilità di convertire i file PDF in altri formati per cambiarne i contenuti.



Puoi anche creare i modelli di moduli PDF digitali con un set dei strumenti professionali per un lavoro con i file PDF completo dover utilizzare altri applicazioni (vedi immagine 1).



Puoi anche completare le tue attività in pochi clic con le funzionalità dei sevizi terzi tramite plugin disponibili in ONLYOFFICE, come ad esempio:



· Zoom per effettuare videoconferenze e chiamate audio direttamente dall’interfaccia dell’editor mentre collabori sui documenti con il tuo team,

· Telegram per chattare con i colleghi nella stessa finestra degli editor,

· Jitsi per organizzare incontri video e chiamate audio,

· Draw.io per creare mappe mentali, diagrammi e lavagne bianche,

· Google Translate per avere traduzioni istantanee nel tuo file e molti altri.



ONLYOFFICE integrato nel tuo ecosistema, aiuta ad avere i tuoi dati sotto controllo e in piena sicurezza. A parte varie funzionalità di protezione disponibili direttamente negli editor (protezione con password, filigrane, firma digitale e altre), puoi anche limitare il download, la copia e la stampa dei tuoi file. E la crittografia end-to-end insieme a utilizzo di JWT proteggono i dati sensibili da accessi non voluti



Collaborazione produttiva



Quando lavorate in collaborazione sullo stesso documento di testo, foglio di calcolo, diapositive e modelli di moduli, tu e tuoi colleghi potete scegliere tra le due modalità di co-working - Fast per mostrare le modifiche apportate al file quando vengono fatte o la modalità Strict per bloccare il paragrafo attivo da modifiche degli altri. Lascia i commenti, aggiungi tag dei collaboratori, revisiona e confronta i documenti, sfoglia la cronologia delle versioni (vedi immagine 2)



Utilizza vari tipi d'accesso ai file condivisi a seconda delle tue necessità: visualizzazione, commenti, revisione, compilazione di moduli, filtro speciale per fogli di calcolo, o persino nega l’accesso ad uno o più utenti.



Piattaforma di produttività online



La collaborazione in un gruppo non si limita solo al lavoro sui documenti. Uno spazio virtuale condiviso tra tutti i membri di gruppo accessibile da qualsiasi località o dispositivo che permette di archiviare file, gestire i documenti comuni, assegnare i ruoli, creare e distribuire i compiti del team, creare data base dei clienti, pianificare lavoro e impostare scadenze.



Quando pensi come viene creato uno spazio collaborativo per il tuo team, dovresti scegliere un sistema comodo, sicuro, con vari tipi di accesso e per ogni dispositivo che usa il tuo team. ONLYOFFICE Docs è un pacchetto altamente flessibile e versatile nel modo in cui puoi utilizzarlo. Puoi integrare ONLYOFFICE Docs all'interno di ONLYOFFICE Workspace, una piattaforma di collaborazione nativa. Tale spazio collaborativo offre un proprio sistema di gestione dei progetti, condivisione dei file, CRMб posta, calendari, chat e altri applicazioni di produttività. Puoi distribuirlo sulla rete privata o come servizio cloud nel cloud pubblico.



La versione più recente della piattaforma di produttività dispone di numerosi miglioramenti:



· Maggiore sicurezza dell'autenticazione e password

· Condivisione di cartelle tramite link esterni

· Posta migliorata

· Modalità scura

· Impersonificazione e tanti altri (vedi immagine 3)



Tuttavia, il pacchetto ONLYOFFICE può essere integrato con il tuo ecosistema preferito:



– Servizi sync&share - Nextcloud, ownCloud e Seafile,

– Piattaforme didattiche - Moodle e Chamilo,

– Servizi CMS come WordPress, Drupal, SharePoint,

– Soluzioni di monitoraggio e gestione di flusso di lavoro come Jira e Redmine.



A parte i connettori già pronti per l’intergrazione perfetta dei servizi, è anche possibile utilizzare il protocollo WOPI e delle versatili API di ONLYOFFICE per abilitare l’uso all’interno di altre ecosisteme.



Esiste un modo di avere tale spazio assolutamente gratis con gli editor ONLYOFFICE Docs all’interno della piattaforma di produttività nativa ONLYOFFICE Workspace. La tariffa per le start-up ti consente di usare insieme delle app di collaborazione per il tua attività con massimo 5 utenti senza alcun costo (vedi immagine 4).



Una volta integrato, hai il tuo ecosistema pronto per gestire tutti i processi aziendali:



– crea, gestisci e collabora sui documenti, archivia i file,

– aggiungi attività, crea progetti e imposta le scadenze,

– organizza una database dei clienti,

– crea un hub di posta elettronica,

– pianifica i meeting, aggiungi gli eventi nel calendario,

– scrivi i post, esprimiti nella la rete sociale interna e usa la chat per scambiare opinioni.



Soluzione completa



Continua a lavorare nello stesso ambito di lavoro anche da dispositivi elettronici. Utilizza applicazioni mobili e desktop per collegare i telefoni e i tablet del tuo team alla piattaforma.



ONLYOFFICE Desktop Editors è uguale alla sua versione online e offre le stesse funzionalità, ma con alcuni vantaggi locali. Con l’app desktop puoi gestire e collaborare sui documenti sia offline che nel cloud. Aggiungi dei servizi come Google Drive, Seafile, Dropbox, kDrive e così via alla tua istanza desktop per creare un archivio online (vedi immagine 5)



La stessa cosa vale per i dispositivi mobili: con le app ONLYOFFICE per iOS e Android puoi lavorare localmente sul telefonino o tablet. O collega i servizi di archiviazione tramite WebDAV per modificare i file nel cloud. Ad esempio, puoi accedere al tuo iCloud dall'app per iPhone per creare e modificare i tuoi file direttamente lì.



Le soluzioni aziendali ONLYOFFICE scalabili sono state create per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di business. Visita il sito ufficiale per maggiori informazioni.