Anche a Bellaria arrivano le casette dei libri

Bellaria Igea Marina

18:41 - 11 Aprile 2023



A Bellaria Igea Marina arrivano quattro casette dei libri. Si tratta di piccole strutture in legno in cui vengono riposti dei libri che chiunque può prendere e prendere con sè per la lettura, come in una biblioteca; oppure è possibile contribuire, lasciando un libro in buono stato. L'iniziativa è a cura dell'associazione di promozione sociale Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina che ha contribuito acquistando una prima fornitura di una cinquantina di libri. Le casette sono collocate al parco del Gelso in via Luzzati, al parco Caduti di Nassirya, in piazza Don Minzoni, al parco Panzini, lato via Pisino.