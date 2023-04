Investito da un'auto e paralizzato a vita: no a patteggiamento per l'uomo alla guida

Cronaca

Repubblica San Marino

| 17:51 - 11 Aprile 2023

Foto di repertorio.

Era il 21 marzo 2022 quando un 50enne di origini siciliane e residente nell'entroterra riminese investì, mentre era bordo della propria auto, un 37enne riminese a San Marino in via del Passetto nel Castello di Fiorentino, all'altezza del civico n. 60. Lo schianto, per il pedone che stava attraversando la strada, ha avuto conseguenze segnanti e drammatiche: finito in coma per mesi, l'uomo ne è uscito paralizzato e in sedia a rotelle con un'invalidità stimata del 98%. Quest'oggi (11 aprile) ha preso via il processo per lesioni colpose nei confronti del 50enne alla guida, difeso dall'avvocato Stefania Podeschi, la quale ha presentato in udienza la proposta di patteggiamento, respinta dal Giudice Morsiani. All'automobilista è stato concesso di rimodulare e ripresentare la domanda il 22 maggio, in quanto vi è stata costituzione di parte civile anche da parte dei familiari del ragazzo investito e rappresentati dagli avvocati Davide Grassi ed Enrico Carattoni, i quali intendono fare leva sulle enormi conseguenze a cui dovrà far fronte il ragazzo, che necessiterà per tutta la vita di un'assistenza continua e perpetua.