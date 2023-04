Baseball: San Marino, il manager Bindi: 'Ripartire con un gruppo confermato è più semplice'

Sport

Repubblica San Marino

| 16:57 - 11 Aprile 2023



Pronti a ripartire. I Campioni d’Italia hanno parlato della stagione che verrà nella

conferenza stampa tenutasi oggi al BKN301 Lounge presso San Marino Outlet

Experience.

Il general manager Mauro Mazzotti, il manager Doriano Bindi e una rappresentanza

dei giocatori del San Marino Baseball hanno trattato i temi caldi di questa

preseason: le novità nel roster, la formula del campionato e gli obiettivi. Queste le dichiarazioni

Mauro Mazzotti

“La squadra del 2022 è quasi completamente confermata e siamo contenti di questo.

Mancano Ustariz, Quattrini e Morresi. Al loro posto ci sono Ericson Leonora,

giocatore che viene da annate sicuramente importanti, Nicola Garbella, che è

tornato con noi e ne siamo felici, un catcher giovane come Rosales e un lanciatore

come Tognacci, giovane pure lui. Nelle prime settimane ci darà una mano anche

Giovanni Garbella, che poi però volerà negli Stati Uniti in Independent League”

“Gli obiettivi? Sono sempre gli stessi, dunque arrivare a giocare quando gli altri

hanno smesso. Non sarà facile confermarsi, abbiamo visto che nel 2022 la differenza

tra vincere e perdere è davvero sottilissima. Occorre stare sul pezzo fino in fondo”

Doriano Bindi































Il San Marino Baseball ringrazia Sacms, Ocrim, BKN 301, T&A e tutti gli sponsor che

hanno deciso di accompagnarci col loro contributo.

Anche per il 2023 nella divisa di colore bianco e in quella di colore blu sarà presente,

ben visibile, la bandiera sammarinese, segno della rinnovata collaborazione e

sostegno della Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino.