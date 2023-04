Tennis, Open di Riccione: Stefano Baldoni ed Anastasiya Grymalska sono i vincitori

Sport

Riccione

| 16:47 - 11 Aprile 2023

Stefano Baldoni ed Anastasiya Grymalska sono i vincitori del torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione, che ha messo in campo nel complesso 4000 euro di montepremi.

Il programma è stato aperto da una finale a senso unico, quella vinta dal perugino Stefano Baldoni sul riminese Alberto Morolli per 6-1, 6-1. Non c’è stata partita perché da una parte il 2.2 umbro portacolori del Circolo Tennis Giotto di Arezzo, accreditato alla vigilia della seconda testa di serie, ha confermato la sua brillante condizione di forma giocando un tennis di grande qualità, dall’altra si è presentato al match-clou un Alberto Morolli non al meglio. Il 2.3 riminese che si allena proprio al Tc Riccione era dolorante ad una spalla, un problema che lo ha condizionato non poco al servizio. In poco più di un’ora Baldoni si è imposto con un secco 6-1, 6-1 sul romagnolo numero 4 del seeding. Un successo meritato quello di Baldoni che già in semifinale aveva vinto piuttosto nettamente sul 2.3 ravennate Michele Vianello.

Nel femminile altra finale nettamente dominata dalla 2.1 Anastasiya Grymalska, portacolori del Tennis Beinasco, testa di serie n.1, sull’outsider faentina Martina Balducci, portacolori del Ct Cacciari Imola: 6-2, 6-1 lo score del match. Altra finale a senso unico, ma la romagnola ha retto bene il confronto contro la titolata avversaria.

In semifinale Martina Balducci aveva superato per 6-4, 6-2 la 2.7 Gloria Contrino, mentre la campionessa uscente Anastasiya Grymalska aveva travolto 6-1, 6-0 la 2.7 non ancora quindicenne ravennate Ekaterina Cazac (Ct Zavaglia), allieva della Ravenna Tennis Academy.

Le premiazioni sono state effettuate dal presidente del Circolo, Moreno Pecci e dal giudice arbitro del torneo, Simone Lusini, mentre le finali sono state arbitrate dal giudice di sedia Andrea Bellelli.