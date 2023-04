Riccione, una Pasqua che non convince. Paolini (FdI): "Weekend dall'aria funerea"

Attualità

Riccione

| 16:33 - 11 Aprile 2023

Ulivi in viale Ceccarini, Riccione.

Una Pasqua che non mette tutti d'accordo, "Riccione non si merita questo". Così Stefano Paolini, coordinatore di Fratelli d'Italia Riccione, interviene a nome di tutto il direttivo, circa l'allestimento che l'Amministrazione ha scelto per le festività pasquali "pari alla Festa dell' Unità – dichiara– Ci siamo fatti trovare dai turisti 'decadenti', noi che dovremmo essere l'avanguardia. In piazzale Roma, il cuore di Riccione, tra il 'salotto' e il nostro amato mare, sono state utilizzate lampadine anni '40. Perché non rendere la piazza più allegra, splendente, brillante come è la città di Riccione? E' stato un week-end dall'aria "funerea", dai cipressi cimiteriali nel gazebo Ceccarini, alla colonna sonora della filodiffusione, da molti criticata. In ultimo la passeggiata di viale Ceccarini che si è trasformata per turisti e cittadini in uno 'zig-zag' improbabile a causa degli ulivi piazzati in maniera insensata e pericolosa per gli eventuali interventi dei mezzi di soccorso. Insomma all'Amministrazione chiediamo di avere più cura della nostra città, non solo a parole, ma con i fatti anche in vista dell'estate, la stagione che è il volano della nostra economia e per la quale dobbiamo lavorare davvero "condividendo" idee, progetti e lavoro" conclude.