Condannato il saccheggiatore di discoteche: svaligiò Cocoricò e Altromondo

Cronaca

Riccione

| 15:27 - 11 Aprile 2023

Cocoricò Riccione.

Forzava le porte antipanico della discoteca e una volta dentro faceva razzia di lettori cd, mixer e di tutte le apparecchiature che trovava nelle consolle dei dj. Il ladro autore di tre colpi, avvenuti nell'estate 2022, è stato identificato in un 44enne del Veneto, condannato in Tribunale a Rimini, in primo grado, a 1 anno e 8 mesi di reclusione. A processo per furto pluriaggravato, era difeso dall'avvocato Maria Valentina Cela: per lui la Procura aveva chiesto due anni di reclusione. Inoltre il 44enne dovrà risarcire il danno alle due società di gestione dei locali interessati, il Cocoricò e l'Altromondo, i cui rappresentanti si sono costituiti parte civile attraverso gli avvocati Luca Greco e Sauro Muccioli.



Il valore del bottino dei tre furti è stato quantificato in 50.000 euro. I colpi al Cocoricò risalgono al 21 giugno e 4 luglio 2022, quello all'Altromondo, il colpo intermedio in ordine di tempo, ma quello più sostanzioso dal punto di vista economico, al 23 giugno. Determinanti nelle indagini le immagini del circuito di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il ladro si spostava in auto, dal Veneto alla Riviera, per colpire.