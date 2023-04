Riccione, una Pasqua davvero Vip: anche i coniugi Matri-Nargi pizzicati nella Perla Verde

Attualità

Riccione

| 14:58 - 11 Aprile 2023

Federica Nargi, Simone Gobbi, Alessandro Matri.

Ancora VIP a Riccione: dopo Martina Colombari, Alessandro Costacurta, Anna Falchi, Renato Zero, Stefano Bollani e Valentina Cenni sono stati avvistati in questo week-end pasquale anche la showgirl ed ex velina Federica Nargi e il marito ex calciatore di Rimini, Cagliari, Juventus e Milan, Alessandro Matri.



La coppia che ha passato il fine settimana pasquale a Riccione è stata accolta da Simone Gobbi, presidente del Consiglio Comunale al quale hanno raccontato di essere tornati a Riccione dopo 10 anni esatti e che l'hanno trovata bella, viva con tanta gente. Hanno inoltre espresso il desiderio di voler acquistare una seconda casa proprio nella Perla Verde.