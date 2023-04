Balli alla Vecchia Pescheria: 'Punire chi sbaglia, ma preservare il divertimento e la socialità'

Attualità

| 14:20 - 11 Aprile 2023

Continuano gli interventi della politica sul tema movida nella zona del centro storico di Rimini e in particolare nella Vecchia Pescheria. Sabato scorso (8 aprile) ha suscitato sdegno l'immagine di alcuni giovani intenti a ballare sui banconi. Il tour operator che ha organizzato il raduno di studenti universitari da tutta Italia, in programma proprio sabato scorso, ha sottolineato che la minoranza salita sui banconi è stata fatta immediatamente scendere. L'amministrazione comunale di Rimini ha invece comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del titolare di uno dei locali che ha ospitato i ragazzi. È stato individuato un gestore, ma potrebbero scattare altri provvedimenti per altri gestori.



Al Corriere Romagna l'assessore Magrini ha invitato a non demonizzare la movida, sottolineando che c'è chi rispetta le regole e collabora "per far sì che tutto proceda secondo le regole". È d'accordo il parlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Croatti: "È giusto e doveroso che si puniscano duramente i locali della zona della Vecchia pescheria che commettono abusi e non rispettano le regole, anche per proteggere tutti quegli esercenti che invece si comportano in modo corretto e rispettoso".



Croatti condivide l'atteggiamento di Magrini, invitando l'amministrazione comunale di Rimini "a proseguire il dialogo e la collaborazione con i locali", affinché "La Vecchia Pescheria rimanga una zona di incontro e di socializzazione da vivere in modo sereno, nel rispetto dei beni e dell’identità storica e culturale che abbiamo il dovere di proteggere e tutelare". Come Magrini, anche Croatti invita i gestori dei locali ad assumersi le proprie responsabilità: il rischio infatti è che si possa arrivare alla chiusura definitiva della Vecchia Pescheria, facendo diventare "buio e off limits" quel "luogo di socialità per i riminesi".



"Continui dunque il confronto collaborativo con tutti gli operatori del centro storico per arrivare a una migliore gestione delle criticità e a regole chiare e condivise che tutelino tutti i cittadini nel loro desiderio di vivere il centro storico", chiosa Croatti. (R.G.)